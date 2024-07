Inter, Ausilio omaggia la seconda stella e Cuadrado saluta i tifosi

Il club nerazzurro ha conquistato aritmeticamente lo scudetto, nella gara disputata contro il Milan vinta per 2-1 con marcatori Acerbi e Thuram. E' inevitabile credere che la squadra di Simone Inzaghi voglia tornare in campo con lo spirito, la foga e l'entusiasmo di riconfermarsi campioni d'Italia anche la prossima stagione. A tracciare uno sguardo verso il futuro dell'Inter è Ausilio , il quale ha rilasciato un'intervista interessante ai microfoni di Radio Tv Serie A.

Tra passato e glorie celebrate, bisogna guardare anche il presente ed il futuro, ma soprattutto il destino dei calciatori. Uno di questi ad aver già preparato le valigie è Juan Cuadrado , il quale ha giocato solo un anno in veste nerazzurra. Tramite i propri canali social, l'ex Juventus ha voluto salutare i tifosi che lo hanno accolto bene seppur proveniente da una rivale, ringraziandoli per il supporto.

''L’anno più difficile della mia carriera per infortunio. Ma questo è il calcio. Ma non è come cadi, ma come ti rialzi. E con l’aiuto di Dio . So che avrò un’altra opportunità per continuare a godere di ciò che amo Grazie Inter e a tutti i miei compagni''.