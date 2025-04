L'Inter ospita il Bayern Monaco nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League: ecco dove vedere la sfida.

Luca Paesano Redattore 14 aprile - 11:36

L’Inter torna in campo mercoledì per continuare a sognare la Champions League. A San Siro arriva il Bayern Monaco, che proverà a ribaltare il 2-1 incassato all’andata dai nerazzurri. La formazione di Inzaghi non può permettersi distrazioni, perché ogni errore potrebbe costare caro. Il calcio di inizio della sfida è alle ore 21:00.

L’Inter sogna la Champions, il Bayern crede nella rimonta — Dopo il deludente pareggio subito in rimonta contro il Parma, l’Inter ha risposto da grande squadra con due vittorie nelle successive due sfide. La prestazione dell’Allianz Arena ha rinvigorito le ambizioni dei nerazzurri, che ora non vogliono farsi scappare l’opportunità di accedere alle semifinali. La squadra di Simone Inzaghi riparte dal gol di vantaggio grazie al 2-1 portato a casa in Germania, ma il tecnico sa benissimo che il vantaggio è minimo e che basta poco per rimettere tutto in discussione.

Kompany e i suoi uomini non sembrano aver accettato la sconfitta dell’andata ed il clima è parso abbastanza teso già al termine del match, accusando un’eccessiva esultanza da parte dei nerazzurri. Sarà forse stato un pretesto per caricare la squadra in vista del ritorno, ma intanto il Bayern non è riuscito a vincere neanche sabato, nella sfida di Bundesliga contro il Borussia Dortmund (2-2 il risultato finale). Non un periodo semplicissimo dunque per i bavaresi, che stanno sicuramente accusando i numerosi infortuni. Per la gara di ritorno, però, Kompany riavrà Pavlovic e Coman: due soluzioni in più.

Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni — Scelte praticamente già fatte per Simone Inzaghi, che confermerà il miglior undici a disposizione. In difesa toccherà ancora a Pavard al posto di Bisseck, con Acerbi a guidare la difesa. Sulla sinistra torna titolare Dimarco che è pienamente recuperato. A destra sempre Darmian data l'assenza di Dumfries. Il Bayern dovrebbe sostanzialmente confermare la formazione vista nel match di andata, anche perché di alternative non ce ne sono tante. Può essere un'opzione Thomas Muller al posto di Guerreiro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming — Inter e Bayern Monaco si affrontano mercoledì sera, alle ore 21:00, allo Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti per la migliore partita di Champions del mercoledì. La partita non sarà trasmessa in chiaro, per cui è necessario avere un abbonamento a Prime Video per seguire la sfida. Il match sarà visibile anche in streaming tramite l’app di Prime Video.