Inter, ecco la nuova maglia home: esordirà al Mondiale per Club

Le strisce ritornano in verticale, seppur non perfettamente parallele, per un effetto ottico unico e dettagli particolari in azzurro

Alessandro Savoldi 5 giugno - 12:39

Dopo la delusione Champions League e l’addio di Inzaghi, l’Inter inizia a pensare alla prossima stagione presentando la nuova maglia home, che esordirà proprio durante l'imminente vetrina internazionale del Mondiale per Club.

Da sinistra a destra, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Nicolò Barella presentano la nuova maglia home dell'Inter per la stagione 2025/2026 (Foto di FC Inter)

La nuova maglia home dell'Inter — La collaborazione tra Inter e Nike prosegue con il lancio della nuova maglia per la prossima stagione. Una maglia che, a detta del club nel comunicato ufficiale “rende omaggio all’identità” della società milanese. Le strisce nerazzurre sono infatti disegnate per scrivere, con le strisce nere, la parola ‘Inter’. Rispetto agli scorsi anni l’Inter cambia ancora il colore dei dettagli. Non più bianchi, gialli o dorati, come visto in passato, bensì azzurri. I pantaloncini e i calzettoni saranno invece neri, come da tradizione.

Muoversi tra le linee.

La nuova maglia home esordirà come detto al Mondiale per Club, in occasione della seconda partita. I nerazzurri indosseranno dunque la divisa del prossimo anno a partire dal 21 giugno, quando a Seattle sfideranno i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. Il percorso dell’Inter negli Stati Uniti inizierà invece mercoledì 18 giugno contro il Monterrey. L’ultima giornata prevede poi il big match del girone E, contro il River Plate il prossimo 26 giugno.

La prossima stagione dell'Inter — In attesa di vedere il Mondiale, l'Inter vive un momento di empasse. Pur non essendoci ancora un allenatore, con la dirigenza che cerca di arrivare a Fabregas, sono stati piazzati i primi colpi. Si tratta di Sucic e Luis Henrique, che faranno parte della spedizione nerazzurra negli Stati Uniti.

In America sarà valutato anche Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 ha ben impressionato in Serie B con la maglia dello Spezia e l'Inter vorrà vederlo da vicino nella rassegna iridata. Se dovesse far bene, non sono poche le possibilità di vederlo vestire la nuova maglia anche a settembre.