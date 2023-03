Inter, Gosens profumo di derby: “Quanto vorrei il Milan in semifinale di Champions”

Robin Gosens è pronto a tornare dal 1′ sulla fascia sinistra dell’Inter in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. Federico Dimarco non è riuscito a recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus e non è stato convocato per la gara contro i viola di Vincenzo Italiano. Per l’ex Atalanta un’altra […]

Sergio Pace

Robin Gosens è pronto a tornare dal 1' sulla fascia sinistra dell'Inter in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. Federico Dimarco non è riuscito a recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus e non è stato convocato per la gara contro i viola di Vincenzo Italiano. Per l'ex Atalanta un'altra buona occasione per confermare i miglioramenti fatti registrare nell'ultimo periodo.

Gosens vuole il derby in Champions

Intanto, nella testa di Gosens c'è un pensiero, o meglio un augurio, che lo stesso tedesco ha voluto rivelare in un'intervista a Repubblica: "Mi piacerebbe il derby in semifinale di Champions. Ho avuto la fortuna di giocarne tre e posso dire che è un'emozione incredibile, forse unica al mondo. E' il massimo che un giocatore possa vivere. In un derby c'è tutto: pressione, tifo, tensione. Pensa a tutto questo in una semifinale di Champions: ciao proprio!".

Inter e Milan potrebbero ritrovarsi di fronte l'una contro l'altra in semifinale di Champions League a distanza di venti anni dall'ultima volta. Nel maggio 2003 passarono i rossoneri di Ancelotti grazie all'1-1 nel match di ritorno contro l'Inter di Cuper (gol di Shevchenko e miracolo di Abbiati, gol nerazzurro della speranza di Martins), dopo lo 0-0 della gara d'andata. Quel Milan conquistò poi la Coppa dalle grandi orecchie ad Old Trafford ai rigori contro la Juventus. Adesso gli ostacoli nella strada che porta ad un possibile nuovo derby in semifinale di Champions si chiamano Benfica e Napoli.