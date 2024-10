L'Inter ha vinto contro la Stella Rossa in Champions League, Inzaghi ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport.

Vittoria importante per l'Inter che ha superato per 4-0 la Stella Rossa di Belgrado. In gol ben tre attaccanti: Taremi, Lautaro e Arnautovic hanno firmato la vittoria insieme alla rete di Calhanoglu. Un successo che proietta i nerazzurri nella parte alta della classifica.