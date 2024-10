Pazzo Derby d’Italia: Inter-Juventus finisce 4-4. Rimonta bianconera nella ripresa

Inter-Juventus finisce 4-4 al termine di un match incredibilmente spettacolare e pieno di ribaltoni. Doppietta per Zielinski e Yildiz.

Inter e Juventus danno vita a una partita incredibile. A San Siro, il Derby d'Italia finisce 4-4. Pazzesca l'evoluzione di un match senza esclusione di colpi e pieno di ribaltoni. Vantaggio nerazzurro con Zielinski su rigore, i bianconeri la ribaltano con Vlahovic e Weah salvo poi ritrovarsi 3-2 al primo tempo con la rete di Mkhitaryan e il secondo rigore di Zielinski. Non basta il 4-2 di Dumfries per sigillare una match sempre aperto. La personale doppietta di Yildiz chiude il match in parità.

Primo tempo di ordinaria follia — Inter che propone il classico 3-5-2 nel Derby d'Italia con la consueta coppia Thuram-Lautaro Martinez. Thiago Motta lancia Weah titolare al posto di Yildiz. Partita che prende una piega favorevole ai nerazzurri: intervento in ritardo di Danilo e calcio di rigore per l'Inter. Dal dischetto va Zielinski per l'1-0 al 15'. Cinque minuti più tardi il pari juventino con Vlahovic, abilmente servito da McKennie su un lancio chirurgico di Cabal. Conceicao è scatenato e si rende protagonista dell'1-2 ospite. Giocata dal fondo e assist al bacio per Weah che insacca a portiere battuto. Al 35' l'Inter la pareggia con un tiro dalla distanza preciso di Mkhitaryan. La follia calcistica di questo primo tempo permette alla formazione di casa di tornare in vantaggio. Fallo di Kalulu e doppietta di Zielinski dagli undici metri. Intervallo sul 3-2.

Raddoppio Inter, Yildiz ne fa due da subentrante — Inter con l'intenzione di voler chiudere il match. Al 53' Dumfries sfrutta un rimpallo in area e infila Di Gregorio con un bel diagonale di sinistro che termina all'angolino basso. Pochi minuti più tardi Dimarco tenta il gol della domenica con una conclusione da fuori: bravo il portiere bianconero a respingere in angolo. Al 71' Yildiz, subentrato a Weah, la riapre con un bel tiro mancino che sorprende Sommer. La Juventus non ha nessuna intenzione di perderla e la pareggia a dieci minuti dalla fine, ancora una volta con Yildiz. Dopo tre minuti di recupero i tifosi accorsi a San Siro possono ritenersi soddisfatti.