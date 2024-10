Napoli, Conte: “Col Lecce siamo stati maturi. Inter-Juve? Me la gusterò”

Il Napoli di Antonio Conte, grazie all'unico gol del match segnato da Di Lorenzo, ha ottenuto un'altra importante vittoria in Serie A contro il Lecce. Ha consolidato così il primo posto, salendo a quota 22 punti. Il tecnico azzurro si gode perciò il successo dei tuoi e si mette comodo per assistere al Derby d'Italia tra Inter e Juventus .

Conte nel post-partita di Napoli-Lecce

A DAZN, Antonio Conte ha dichiarato: "Ho poco da rimproverare la squadra oggi. Guardo le statistiche che possono voler dire tutto o niente, ma oggi abbiamo avuto grande possesso palla e 16 angoli. Loro si sono difesi in modo organizzato, ma noi abbiamo attaccato. Quando attacchi e non segni, poi può subentrare un po' di nervosismo. Li ho tranquillizzati, perché bisogna avere la maturità e la pazienza di stare lì, far girare la palla e creare le occasioni per fare gol. Siamo contenti, lo 0-6 subito dal Lecce contro la Fiorentina non descrive una squadra con dei valori. Krstovic e Banda hanno gamba, ma siamo stati bravi".