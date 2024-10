Domenica Inter e Juventus si affronteranno nella 138esima edizione del Derby d'Italia nella storia della Serie A: la preview del match.

Luca Paesano 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 10:20)

La sfida tra Inter e Juventus è una di quelle partite che non ha bisogno di troppe presentazioni. Le due squadre più titolate d’Italia, una delle rivalità più accese e più affermate della penisola, Milano e Torino, Beneamata e Vecchia Signora, il biscione e la zebra, il nerazzurro e il bianconero. Dualismi e contrasti, identità opposte, due rette parallele. Insomma, se si chiama Derby d’Italia ci sarà pure una ragione.

Le due potenze calcistiche più influenti del Paese si incroceranno di nuovo in questo weekend. L’appuntamento è allo Stadio San Siro, alle ore 18:00, nel match valido per la nona giornata di campionato.

Inter-Juventus, statistiche e precedenti — Inter e Juventus si affronteranno per la 183esima volta nella storia della Serie A. Il bilancio tra le due squadre vede in vantaggio i bianconeri, che contano 87 vittorie contro le 49 dei nerazzurri. Sono 46 i pareggi totali tra le due squadre. Al Meazza, però, conduce l’Inter, che nei 91 precedenti casalinghi ha ottenuto 37 vittorie e 29 pareggi. 25, invece, i successi in trasferta della Juventus.

I nerazzurri sono usciti imbattuti dagli ultimi 4 incroci con la Juventus tra campionato e Coppa Italia con 2 vittorie in casa (entrambe per 1-0) e 2 pareggi in trasferta (entrambi per 1-1). Bilancio in perfetto equilibrio invece negli ultimi 5 match a San Siro in Serie A: 2 successi per l’Inter, 2 successi per la Juve ed un pareggio.

Inter-Juventus, come arrivano al match le due squadre — L’Inter si presenta al big match di domenica dopo il successo in extremis maturato sul campo dello Young Boys. Per la squadra di Simone Inzaghi, si tratta della quinta vittoria consecutiva: filotto perfetto dopo l’unica sconfitta di questo avvio di stagione nel derby contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha scelto ancora una volta la via del turnover in Champions per mantenere freschi i titolarissimi, entrati solo nella ripresa alla ricerca del gol vittoria.

Non si può dire invece lo stesso della Juventus, che arriva al Derby d’Italia dopo la grossa delusione europea contro lo Stoccarda. I bianconeri, apparsi in difficoltà per tutti i 90 minuti e mai pericolosi, devono ringraziare Perin per aver evitato un passivo che poteva essere decisamente più pesante. Thiago Motta non è ancora riuscito ad imprimere la propria impronta e anche in campionato la Vecchia Signora non convince. Nelle ultime due giornate sono arrivati un pareggio contro il Cagliari e una vittoria last minute contro la Lazio, in dieci uomini dal 24’, grazie allo sfortunato autogol di Gila. Tuttavia, i bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A.

Inter-Juventus, gli indisponibili — I nerazzurri devono cominciare a fare i conti con i numerosi infortuni. Contro la Juve non ci saranno sicuramente Acerbi e Calhanoglu, che si aggiungono a Buchanan ed Asllani. Brutte notizie anche per Carlos Augusto, ko dopo la serata di Berna per un problema muscolare.

L’infermeria piena anche sulla sponda bianconera. Sempre fuori Milik e Bremer, e ad oggi appare difficile ipotizzare un rientro di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Ai box anche Douglas Luiz per un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento della gara contro lo Stoccarda.

Inter-Juventus, la classifica delle due squadre — Il Derby d’Italia metterà di fronte rispettivamente la seconda e la terza forza del campionato. L’Inter, con 17 punti nelle prime 8 giornate, insegue il Napoli capolista a +2. La Juventus, invece, ha ottenuto 16 punti, con 4 vittorie e 4 pareggi. Alle spalle c’è il Milan con 14 punti, oltre ad un folto gruppo di squadre a quota 13 (Fiorentina, Lazio, Atalanta, Udinese).

Domenica si affronteranno anche il secondo miglior attacco (Inter con 17 gol segnati) e la miglior difesa del campionato (Juventus con 1 gol subito). E a proposito di difese, i nerazzurri sembrano aver perso la solidità che li aveva contraddistinti nelle ultime stagioni. Sono già 9 i gol incassati dalla squadra di Inzaghi, quanti ne aveva subiti nelle prime 19 giornate della scorsa stagione.