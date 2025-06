Francesco Pio Esposito ha lasciato il suo primo segno indelebile nella storia dell'Inter. Nella partita andata in scena contro il River Plate, tra le 3 e le 5 italiane, il giovane attaccante è riuscito a trovare la via della rete, alla sua prima occasione da titolare. Lanciato in campo dal primo minuto da Mister Chivu, il classe 2005 non ha deluso le aspettative, sbloccando il match al 72' con un gol da numero nove vero. Il suo futuro è ancora in bilico, ma il Mondiale per club ne sta mettendo in mostra il potenziale e in Viale della Liberazione verranno fatte delle attente considerazioni in merito.