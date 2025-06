"Ho guardato Lautaro e ho detto: 'Allora è vero'". Pio Esposito si prende l'Inter nella sfida contro il River Plate e adesso è pronto a giocarsi un ruolo importante nella squadra dove è cresciuto

Mattia Celio Redattore 26 giugno - 11:02

Il 26 giugno 2025 sarà sicuramente una data da ricordare per Francesco Pio Esposito. Nella sua prima partita da titolare con la maglia dell'Inter, la seconda in assoluto, l'ex punta dello Spezia si prende i neroazzurri nella partita contro il River Plate segnando la sua prima rete con la Beneamata al 72' aprendo le marcature per il 2-0 finale che ha garantito alla squadra di Cristian Chivu l'accesso agli ottavi di finale. Per l'attaccante 19 enne può essere una rete che può completamente cambiare le carte in tavola in vista della prossima stagione.

Pio Esposito, l'Inter nel destino: adesso tutto può cambiare — Dove oggi non è riuscito Lautaro Martinez è riuscito Pio Esposito. Il ragazzino con l'Inter nel destino. Cresciuto nelle giovanili neroazzurre, sotto la guida proprio di Cristian Chivu, il classe 2005 ha disputato le ultime due stagioni in Serie B con la maglia dello Spezia per crescere e i risultati sono stati veramente soddisfacenti: 22 reti in 79 presenze di cui due nella finale playoff contro la Cremonese che purtroppo non sono bastate per l'accesso in Serie A. Fortemente voluto dalla Lazio all'inizio dell'estate, il nativo di Castellamare di Stabia non aveva nessun dubbio: voleva giocarsi le sue carte nell'Inter.

Ultimo di tre fratelli, Salvatore (Spezia) e Sebastiano (anche lui nell'Inter), Pio Esposito ha dimostrato di non avere paura della grande differenza che esiste tra giocare nello Spezia e nell'Inter e nella sfida di oggi con il River Plate la sua prestazione ne è stata la prova tanto da meritare il premio di migliore in campo. Un riconoscimento che sicuramente farà riflettere la dirigenza e Chivu sulle prossime mosse di mercato ma oggi Esposito ha risposto più che presente alla causa neroazzurra e adesso tutto può cambiare per il 19 enne.

La gioia di Esposito dopo il goal: "Quando la palla è entrata mi sembrava un sogno" — Una rete da centravanti di grande stoffa, nonostante abbia soltanto 19 anni e un futuro tutto da scrivere: Pio Esposito si è giocato benissimo le carte alla sua prima grande occasione al Mondiale per Club, una vetrina importantissima per convincere Cristian Chivu e conquistare la sua fiducia per la prossima stagione. Un momento che il calciatore aspettava da quando aveva 8 anni ed era appena entrato a fare parte delle giovanili neroazzurre. La sua grande prestazione con il River Plate ha messo in chiaro che Esposito ha tutto per poter sfondare, ma Chivu predice calma: "Cerchiamo di non fare qualche errore fatto in passato con altri - ha dichiarato - Lui ha grande intelligenza, ha scelto di sperimentare a 18 anni, ha fatto 2 grandi stagioni con lo Spezia, è cresciuto e maturato molto. Ha margini importanti, lui è pronto a mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare".

Intanto, al termine della partita, l'attaccante campano ha descritto così la gioia provata dopo la rete del vantaggio: "Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno, non ci stavo credendo, urlavo e mi guardavo intorno per capire. Ho visto Lautaro che esultava e mi son detto: ‘Allora è vero'". Più che comprensibile un'emozione del genere per un ragazzino che nel giro di un mese si è ritrovato da giocare una finale playoff di Serie B ad una sfida di un torneo intercontinentale: "È il frutto del lavoro svolto in tutti questi anni, dei due anni a Spezia a lavorare. Sono contento che sia questo il risultato. Ho esaudito il secondo sogno, dopo aver esordito con questa maglia ho fatto anche il primo gol dopo pochi giorni, sono emozionatissimo".