La partita di San Siro dirà chi andrà avanti nella competizione: i Campioni d'Italia di Simone Inzaghi ospiteranno i capitolini di Marco Baroni

Samuele Amato 24 febbraio - 17:02

Si ritorna nella coppa di lega, nella rincorsa alla coccarda tricolore. Milan e Bologna attendono di scoprire gli avversari delle semifinali di Coppa Italia. Rispettivamente le vincenti di Inter-Lazio e Juventus-Empoli, incontri che si disputeranno in quest'ultima settimana di febbraio. Quello tra i nerazzurri e i biancocelesti sarà il primo dei quarti di finale, fissato per martedì 25 febbraio. Ecco dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e in streaming.

Inter-Lazio: gli ultimi precedenti a San Siro — Il tabellone di questa Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 potrebbe regalare ai tifosi del calcio italiano dei colpi di scena. Ma anche, e soprattutto, una serata di grande calcio con il match tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i biancocelesti di Marco Baroni. Le due compagini si affronteranno nella gara secca valida per il quarto di finale e che darebbe accesso diretto alla semifinale; dove attende il Milan, uscita vincente nella sfida contro la Roma.

Per Baroni sarà la prima volta a San Siro da quando siede sulla panchina della Lazio. Il tecnico biancoceleste vorrà invertire la rotta degli ultimi incroci dei biancocelesti con l'Inter nello stadio nerazzurro. Infatti, i capitolini non vincono una gara al Giuseppe Meazza dalla stagione 2018/19, nella partita valida per la 29esima giornata di Serie A. In quell'occasione, bastò il gol di Milinkovic-Savic per condannare i nerazzurri di Luciano Spalletti. Sulla panchina laziale c'era proprio l'attuale tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, ex della partita, ha già affrontato otto volte la sua vecchia squadra, tra tutte le competizioni. In questi otto partite, il bilancio sorride ad Inzaghi, il quale ha totalizzato cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. A San Siro, inoltre, l'unica volta che l'Inter di Inzaghi ha subito gol dalla Lazio è stato nel pareggio dello scorso anno, quando la guida tecnica dei biancoceleste era affidata ad Igor Tudor.

Dove vedere la partita di Coppa Italia — Inter-Lazio si giocherà domani sera, martedì 25 gennaio alle ore 21. Il match, che si terrà nella suggestiva cornice della Scala del calcio, sarà un'occasione importante per entrambe. L'Inter per continuare a competere su qualsiasi fronte, la Lazio anche per vendicare il 6 a 0 subito in campionato nella gara all'Olimpico.

Una partita che promette, dunque, spettacolo e che apre a molteplici scenari (tra cui quello di un eventuale derby di Milano in semifinale). L'incontro si potrà seguire in chiaro in diretta TV e in streaming sulle reti Mediaset. La nota emittente ha acquistato i diritti per poter trasmettere la Coppa Italia fino al 2027. Inter-Lazio sarà visibile su Canale 5 e sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.