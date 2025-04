Nerazzurri chiamati a vincere per cullare il sogno "Triplete", rossoneri invece per dare un senso al finale di stagione

Edoardo Ciriaci 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 09:41)

E’ un derby che si giocherà in un’atmosfera surreale. Nel pieno del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e le tantissime polemiche post rinvio dei match di Serie A, questa semifinale di Coppa Italia sembra che sia stata dimenticata un po’ da tutti. Eppure a San Siro, alle 21 di mercoledì 23 aprile, si troveranno Intere Milancon una voglia assoluta di andare a giocarsi l’ultimo atto a Roma contro una tra Empoli e Bologna. I nerazzurri sono pronti a riscattarsi dopo la caduta al Dall'Ara proprio contro i rossoblù, i rossoneri invece vogliono e devono cercare di aggiungere un altro pizzico di zucchero ad una stagione comunque amarissima.

Ricordi di #CoppaItaliaFrecciarossa 🔙🎬

5 tra le più belle reti segnate dall'Inter nelle semifinali ⚽📺#ForzaInter#InterMilan#DerbyMilanopic.twitter.com/Gz7fvpMe0u

Come ci arriva l’Inter — Ferita dalla rovesciata incredibile di Riccardo Orsolini nel finale. Che ha riaperto totalmente la lotta scudetto. Ma in Coppa Italia è un’altra storia, e i calciatori di Simone Inzaghi vogliono tornare a vincerla. E il loro allenatore è uno che di materia se ne intende piuttosto bene. Non sarà una gara facile, soprattutto pensando che il bilancio dei derby giocati in questa stagione è assolutamente negativo per l’Inter: ancora a caccia della prima vittoria, e con la mente alla storica rimontata araba in finale di Supercoppa.

Il Milan per vincerla — Lo ha promesso Sérgio Conceição. In conferenza stampa pre partita. “Vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia di vincere il trofeo”, ne ha bisogno soprattutto lui. Anche se la sensazione che filtra è che, almeno questa volta, non si vedranno danze né sigari nello spogliatoio rossonero. Troppe sconfitte e delusioni per festeggiare, ma l’obiettivo resta comunque ambizioso e a Milano, in quella sponda del Naviglio, non è mai vietato sognare.

Il pronostico — Non c’è partita invece per i bookmakers. Risultato del derby quasi scontato: l’1 fisso quotato 1.95, contro il 4 per la vittoria del Milan. 3.40 per l’X e addirittura 6 per chi pensa che la gara verrà decisa ai calci di rigore.