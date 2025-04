Roberto Saviano ritorna sulle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno della curva dell’Inter e critica la società per non aver agito. Al contrario, elogia il Napoli per aver intrapreso politiche differenti

Redazione Derby Derby Derby 21 aprile 2025 (modifica il 21 aprile 2025 | 18:50)

Roberto Saviano, scrittore e giornalista noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata, ha recentemente ribadito le sue accuse nei confronti della curva dell'Inter, definendola "la più infiltrata d'Italia" sul suo profilo Instagram in occasione del gol di Orsolini, che ha sancito la vittoria del Bologna proprio contro i nerazzurri. In risposta alle critiche ricevute da alcuni tifosi nerazzurri, Saviano ha precisato di non aver accusato l'intera tifoseria, ma di aver evidenziato la presenza significativa della criminalità organizzata all'interno della curva: "Ho detto che la curva dell’Inter in questo momento è la più infiltrata d’Italia e che trovo assurdo che la società negli anni non abbia saputo agire, anzi si sia posta, come emerge nelle indagini, in una posizione di subalternità".

Saviano dopo Bologna-Inter: "Oggi il Napoli ha politiche diverse" Roberto Saviano, in risposta ad alcune accuse mosse da alcuni tifosi dell'Inter dopo le dichiarazioni social dello scrittore, ha elogiato invece il Napoli per le politiche adottate negli ultimi anni, volte a contrastare l'influenza dei clan all'interno della tifoseria. Saviano ha sottolineato che, per anni, il tifo del Napoli è stato controllato dai clan, ma che la società ha intrapreso un percorso di cambiamento: "Per anni il tifo del Napoli è stato controllato dai clan e l’ho denunciato nei miei articoli, prendendomi l’ira di tutta la curva partenopea come ora sta capitando con quella dell’Inter. Oggi il Napoli ha politiche diverse contro i clan. Non così l’Inter che, negli ultimi anni, ha osservato in silenzio le infiltrazioni del crimine organizzato all’interno della propria tifoseria”.