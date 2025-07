Esattamente un mese e un giorno dopo la finale di Champions League la situazione in casa Inter è crollata. Prima la sconfitta con il Psg, poi l'addio di Inzaghi e l'eliminazione con il Fluminense. E ora anche questa polemica

Alessandro Savoldi 1 luglio - 13:20

Ancora scintille in casa Inter dopo le parole del capitano Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta: ora a dire la sua è Hakan Calhanoglu, attraverso i propri canali social.

Il comunicato di Calhanoglu dopo le parole di Lautaro Martinez — Dopo la partita persa con il Fluminense, l’ambiente Inter pare patire la sconfitta e in generale le ultime settimane infelici. Lautaro Martinez, negli istanti successivi alla gara, ha detto: “Chi vuole rimanere deve dare il 100%. Chi invece non vuole deve andare via”. Frasi forti, senza però un destinatario specifico: una sorta di messaggio verso i compagni e lo spogliatoio in generale. A rincarare la dose ci ha pensato Marotta, che ha spiegato come il capitano nerazzurro stesse parlando di Calhanoglu, assente a causa di un infortunio. Dopo qualche ora, ecco la risposta del turco

“Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti” inizia il comunicato di Calhanoglu sul suo profilo Instagram. “Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli USA, ho riportato un altro infortunio, in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: uno strappo muscolare”.

“Per questo non ho potuto giocare in questa competizione. Non c'è altro. Nessun retroscena. Ieri abbiamo perso. E fa male. L'ho vissuta con tristezza, non solo da calciatore, ma da persona che tiene davvero a questa squadra. Nonostante l'infortunio, subito dopo il fischio finale ho chiamato alcuni compagni per far sentire il mio sostegno. Perché quando ci tieni, è quello che fai”.

“Quello che mi ha colpito di più, però, sono state le parole arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, non uniscono. In tutta la mia carriera non ho mai cercato scuse. Mi sono sempre preso le mie responsabilità. Ho giocato anche con il dolore. E nei momenti difficili, ho sempre cercato di essere un punto di riferimento. Non a parole, ma con i fatti”.

“Rispetto ogni opinione anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico. L'ho sempre dimostrato, dentro e fuori dal campo. E credo che nel calcio, come nella vita, la vera forza stia proprio nel sapersi rispettare, soprattutto nei momenti più delicati”.

“Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all'Inter. In passato ho ricevuto offerte anche molto importanti. Ma ho scelto di restare. Perché so cosa rappresenta per me questa maglia. E pensavo che le mie scelte parlassero da sole. Ho avuto l'onore di essere il capitano della mia nazionale. E lì ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo. Amo questo sport. Amo questo club. E amo questi colori, per cui ogni giorno ho dato tutto. Il futuro? Lo vedremo. Ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi. Non chi ha alzato di più la voce”.

Insomma, in casa Inter il clima è tutt’altro che sereno. Dalla finale di Champions League persa in malo modo a oggi i problemi si sono succeduti a ruota libera. Tocca a Marotta e ad Ausilio ora lavorare per consegnare a Chivu la miglior Inter possibile per la prossima stagione. Sul piano tecnico, ma soprattutto su quello mentale.