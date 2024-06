Intervento durato 5 ore, Stefano Tacconi uscito dalla rianimazione

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, è stato sottoposto oggi ad un delicato intervento chirurgico a Torino per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell'arteria femorale durato 5 ore. Ora è uscito dalla rianimazione...

L'intervento chirurgico cui si è sottoposto oggi Tacconi doveva essere fatto a seguito del "grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro" con ostruzione dell'arteria "da aorta a femore, come fa sapere in una nota l'azienda ospedaliera Città della Salute.

Nella nota si precisa anche che tale patologia non va messa "in relazione alla pregressa patologia", ovvero l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che aveva ha colpito Tacconi nell'aprile 2022, in provincia di Asti. Dopo l'operazione, l'ex portiere era "sveglio, lucido e asintomatico" ed è stato trasferito nella Rianimazione ospedaliera delle Molinette, da cui è appena uscito.