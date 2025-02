Inter, Inzaghi: “Al posto di Palladino mi sarei arrabbiato anch’io. Il rigore non c’era”

Inzaghi ha parlato della vittoria della sua Inter contro la Fiorentina nel posticipo di Serie A parlando dell'episodio del gol tanto discusso.

Gennaro Dimonte 11 febbraio - 00:45

Rivincita Inter contro la Fiorentina nel posticipo di lunedì in Serie A. Un 2-1 sofferto ma alla fine conquistato con merito. L'autogol di Pongracic e la rete di Arnautovic, intervallata dal momentaneo pareggio di Mandragora su rigore, le firme di marca nerazzurra. Con questo successo i ragazzi allenati da Simone Inzaghi si riportano a -1 dal Napoli che ha pareggiato in casa contro l'Udinese. Tra polemiche per il gol realizzato con la palla fuori dal rettangolo di gioco e altri episodi dubbi come il rigore della viola, l'allenatore si è espresso nel post partita.

Inter, le parole di Inzaghi — Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura della sua Inter contro la Fiorentina: "Credo che oggi il pubblico abbia fatto la differenza, abbiamo portato a casa una partita importante per il nostro campionato. L'approccio è stato ottimo e non era semplice perchè davanti avevamo un avversario che qualche giorno prima ci aveva battuti 3-0. Alla fine non abbiamo subito molto. Ho lasciato i ragazzi con le famiglie chiedendo loro di non ascoltare le voci esterne. Devo dire che ha funzionato. Devo dire che questi tre punti sono fondamentali ma dobbiamo continuare a giocare così perchè non ha mollato nessuno anche dietro".

Sulla formazione di oggi: "Sono contento di come è stata allestita la squadra in questi anni. Abbiamo preferito non toccare nulla a gennaio anche se qualche sondaggio l'abbiamo fatto. La società è forte e mi ha sempre supportato, spero di continuare su questi livelli".

Infine la risposta agli avversari dopo le proteste sul 2-1: "La Fiorentina era arrabbiata esattamente come lo ero io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo nato da un fuorigioco. Capisco Palladino perchè effettivamente la palla è uscita. Però io continuo a non capire perchè lì il Var non può intervenire e sul rigore di Darmian che è a un metro e mezzo si. Per me non c'era assolutamente".