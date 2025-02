Fiorentina, Palladino: “Non ce l’ho con l’arbitro ma con il Var”

Tanta rabbia e rammarico per la Fiorentina , sconfitta a San Siro contro l' Inter per 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Un risultato maturato nella ripresa, con la rete di Arnautovic nell'occhio del ciclone per una palla che è sembrata fuori dal campo da parte di Bastoni sul calcio d'angolo che porta al gol. Di questo e tanto altro ha parlato l'allenatore Raffaele Palladino , infuriato per questa decisione ma soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi quattro giorni dopo il 3-0 dell'Artemio Franchi.

Fiorentina, le parole di Palladino

Decise e contrarie al sistema del Var le parole di Palladino nel post Inter-Fiorentina: "Non parlo mai degli arbitri e mi sono ripromesso di non giudicarli. Però è innegabile che la rabbia è stata tanta sul gol subito. Non me la prendo con l'arbitro ma con quello che è il protocollo Var. L'obiettivo deve essere aiutare il direttore di gara a sbagliare meno ma qui stiamo parlando di un errore chiaro. Non è possibile che non si possa intervenire per cambiare la decisione, ci ritroveremo sempre a discutere di quello che non va ogni volta che finisce una partita. Sono convinto che non bisogna protestare e si deve rispettare la decisione arbitrale ma se si può dare una mano e non si fa allora non lo accetto. Su una palla che esce di 30 centimetri è impossibile stare in silenzio".