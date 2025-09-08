Israele-Italia, Locatelli: “Troppi gol, vero, ma c’è una bella energia”

Israele-Italia finisce 4-5: protagonista anche Manuel Locatelli, che, al termine di questa partita infinita, parla ai microfoni della Rai. Il centrocampista della Juventus ha colpito una traversa ed ha segnato, purtroppo, un'autorete.

Partita infinita Israele-Italia. Valida per le qualificazioni mondiali. Protagonista del match, anche Manuel Locatelli: autore prima di un'autorete, poi di un salvataggio a porta vuota.

Alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi sull'1-1. Poi, di tutto. 2-1 Israele, pareggio di Kean dopo un'istante. Vantaggio, Politano: 3-2; entra Raspadori e segna: 4-2. Poi, Bastoni fa autorete, 4-3. Israele segna su schema da calcio piazzato, 4-4. Palla al centro, palla a Tonali largo a sinistra: cross radente, che finisce in rete. 5-4. Sette minuti di recupero, all'ultimo Israele sfiora la quinta rete.

Al termine del match, parla Manuel Locatelli ai microfoni della Rai. Questa per il centrocampista della Juventus, è la trentaduesima presenza con la maglia della nazionale.

Israele-Italia, le parole di Locatelli "Una partita incredibile, folle, però c'è da portare avanti il risultato ed abbiamo avuto una reazione importante. Io sono partito male, sono stato sfortunato, perché ho fatto autogol poi ho preso una traversa. Dopo, ho fatto un salvataggio. Al di là di tutto, c'è da sottolineare che abbiamo vinto e che abbiamo fatto cinque gol. Abbiamo portato a casa una partitaimportante".

E sui tanti gol subiti, dice: "Il fatto che fosse una partita importante ci ha fatto partire mentalmente contratti. Non possiamo partire così. Abbiamo fatto errori. Loro più spensierati. Il bilancio è quello dei tre punti, fondamentali per il girone. E soprattutto che ci sia bella energia fra di noi, con il mister e con lo staff".

Infine, un commento sugli avversari: "Loro sono molto fastidiosi, hanno giocatori veloci e brevilinei e potevano crearci problemi. Ci portavano tanto in giro e anche i nostri centrali dovevano salire. Ci siamo sistemati in corso di partita e siamo riusciti a fare meglio".