Italia-Estonia, Kean: “Il mister ci ha dato tanta grinta”

Italia-Estonia, le parole di Kean

"Era importante dare ed avere l'impatto giusto quando siamo rientrati dagli spogliatoi. Nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita. Speriamo di continuare così anche in seguito". Poi, un commento sull'intesa in campo con Retegui, con cui ha giocato in coppia d'attacco dal primo minuto: "Con Mateo mi sono trovato molto bene, mi piace giocare con lui e continueremo così tutti e due insieme". Infine, dice la sua sull'arrivo di Gattuso sulla panchina della nazionale: "Il mister ci ha dato grinta ed è quello che ci mancava. Lui ha più esperienza di noi, e vogliamo continuare così. Quando gioca l'Italia è casa nostra ovunque: la gente è importante, abbiamo bisogno del loro tifo. Questa vittoria ci da forza per andare avanti, l'impatto è stato importante e vogliamo continuare così a partire dalla prossima partita".