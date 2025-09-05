Italia-Estonia è stata la terza partita valida a Bergamo finisce 5-0. La prima partita di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale, finisce alla grande, nel modo più roseo possibile. Ha sbloccato la partita Moise Kean circa all'ora di gioco, poi Bastoni, Raspadori e la doppietta di Retegui completano la giostra del gol. Nell'immediato post gara, l'attaccante della Fiorentina parla ai microfoni della Rai.
Kean alla Rai
Italia-Estonia, Kean: “Il mister ci ha dato tanta grinta”
Moise Kean, attualmente alla Fiorentina, è cresciuto calcisticamente nella Juventus, ed ha vestito le maglie del Verona, dell'Everton e del Paris Saint Germain. Esordisce con la maglia della nazionale nel novembre del 2018 nell'amichevole contro gli Stati Uniti, giocata in Belgio.
Italia-Estonia, le parole di Kean
"Era importante dare ed avere l'impatto giusto quando siamo rientrati dagli spogliatoi. Nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita. Speriamo di continuare così anche in seguito". Poi, un commento sull'intesa in campo con Retegui, con cui ha giocato in coppia d'attacco dal primo minuto: "Con Mateo mi sono trovato molto bene, mi piace giocare con lui e continueremo così tutti e due insieme". Infine, dice la sua sull'arrivo di Gattuso sulla panchina della nazionale: "Il mister ci ha dato grinta ed è quello che ci mancava. Lui ha più esperienza di noi, e vogliamo continuare così. Quando gioca l'Italia è casa nostra ovunque: la gente è importante, abbiamo bisogno del loro tifo. Questa vittoria ci da forza per andare avanti, l'impatto è stato importante e vogliamo continuare così a partire dalla prossima partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA