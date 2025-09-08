Israele-Italia, Politano: “Partita follissima, l’importante è la vittoria”

Festa del gol in Israele-Italia: la seconda partita di Gattuso finisce 4-5. In questi gol, segna anche Matteo Politano, che parla alla Rai non appena finisce il match dopo ben sette minuti di recupero. Quarto gol di Politano in nazionale.

Alla festa del gol di Israele-Italia, partecipa anche Matteo Politano. L'esterno del Napoli, trova il gol in nazionale dopo molti anni. Ben nove gol nella partita valida per le qualificazioni mondiali. Alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi sull'1-1. Poi, di tutto. 2-1 Israele, pareggio di Kean dopo un'istante. Vantaggio, Politano: 3-2; entra Raspadori e segna: 4-2. Poi, Bastoni fa autorete, 4-3. Israele segna su schema da calcio piazzato, 4-4. Palla al centro, palla a Tonali largo a sinistra: cross radente, che finisce in rete. 5-4. Sette minuti di recupero, all'ultimo Israele sfiora la quinta rete.

Al termine del match, parla Matteo Politano ai microfoni della Rai. Questa per l'attaccante del Napoli, è la sedicesima presenza con la maglia della nazionale.

Israele-Italia, le parole di Politano "Partita follissima, incredibile, siamo contenti però perché abbiamo portato a casa il risultato. Sono contentissimo di aver segnato e di come abbiamo affrontato queste due partite: col piglio giusto, e dobbiamo continuare così".

Conclude sulla reazione: "L'importante era l'atteggiamento. Con il mister è poco tempo che lavoriamo quindi c'è tanto da fare ancora, soprattutto in difesa. Siamo contenti, non abbiamo mollato ed abbiamo mostrato carattere e l'abbiamo portata a casa".

Matteo Politano e Gennaro Gattuso hanno lavorato insieme fra il 2020 ed il 2021 quando il primo approda a Napoli nel gennaio del 2020 dall'Inter, e l'allenatore prendeva il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina della squadra campana.