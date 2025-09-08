Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per il Girone I

Filippo Montoli 8 settembre - 09:31

Lunedì 8 settembre tornano in campo gli Azzurri per le Qualificazioni al prossimo Mondiale. La partita in programma è Israele-Italia e può essere già decisiva per sapere se la rincorsa al primo posto degli uomini di Gattuso sia possibile o meno. La sfida si giocherà allo stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Israele-Italia.

I precedenti tra le due squadre — Israele e Italia si sono incontrate 7 volte nella loro storia, tra Qualificazioni, Nations League e Mondiali. Il bilancio è nettamente favorevole agli Azzurri con 6 vittorie e 1 pareggio. L'unica volta che l'Italia non ha portato a casa la partita è stato durante i Mondiali del 1970, quando la sfida terminò 0-0. Solo in un'altra occasione il match tra le due squadre è terminato con l'Under 2.5, ovvero durante le Qualificazioni per i Mondiali del 2018.

Per quanto riguarda il numero di gol, anche in questo caso il dato è favorevole all'Italia. Fino a oggi si contano 20 gol in 7 partite, rispetto ai soli 5 di Israele. Di questi, per gli ospiti, 4 sono arrivati proprio in partite casalinghe. La speciale classifica marcatori della sfida è guidata da Omar Sivori con 4 reti, seguito a 3 da Mario Corso. Di quelli oggi in campo, si trovano a quota 2 Giovanni Di Lorenzo e Davide Frattesi.

Le probabili formazioni — ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Gloukh, Solomon, Biton, D.Peretz; Baribo. CT: Ben Shimon.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.

Israele-Italia, il pronostico di DDD — Israele e Italia si sono affrontate anche l'anno passato nel Gruppo A di Nations League. In trasferta gli Azzurri vinsero 2-1, mentre in casa 4-1. La distanza tra le squadre però è in parte ridotta, in particolare con la Nazionale del Medio Oriente che dimostra una costante crescita con il passare del tempo. Al momento è infatti a quota 9 punti in 4 partite. Unica sconfitta contro la Norvegia, proprio come per gli Azzurri. I bookmakers danno per favoriti gli uomini di Gattuso a quota 1.40. Seguono il pareggio a 4.50 e la vittoria della squadra allenata da Ben Shimon a 8. Considerati precedenti e stato di forma attuale, il pronostico del risultato esatto di Israele-Italia è 1-2.