Silvio Baldini si prepara al suo debutto sulla panchina della Nazionale Maggiore. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, la FIGC ha deciso di assegnare al tecnico dell'U21 il ruolo di allenatore ad interim. L'ex allenatore di Parma, Lecce e Catania, guiderà gli azzurri nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma il 3 e il 7 giugno. Il debutto è dunque vicino. Proprio Baldini è intervenuto poco fa in conferenza stampa.

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Italia, Silvio Baldini prepara il suo esordio contro il Lussemburgo

Silvio Baldini tra pochi giorni farà il suo esordio sulla panchina dell'. L'allenatore ad interim guiderà gli azzurri nelle amichevoli contro. Scelto dalla FIGC dopo le dimissioni di Gennaroa seguito della mancata qualificazione al Mondiale, il neo allenatore ha immediatamente stupito tutti convocando per le due amichevoli, eccetto Gigio Donnarumma e Pio Esposito.

Proprio durante la conferenza stampa, tenutasi questo pomeriggio, l'ex tecnico del Parma ha spiegato il motivo di questa sua scelta: "Oggi sono qui perché Gattuso si è dimesso, non per altro - esordisce Baldini - In generale vedo in Serie B squadre che mettono in panchina tecnici della Primavera. Non lo condivido. Non si può approfittare delle disgrazie altrui per entrare in gioco. Farò queste due partite che spero siano di aiuto, chi arriverà deve sapere anche quale è il lavoro dell'Under 21".

Ovviamente quello che molti si domandano è se il tecnico sarà confermato al termine di queste due amichevoli. La riposta di Baldini lascia pochi dubbi: "Per allenare la Nazionale Italiana ci vuole un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l'ho. Oggi la maggior parte dei tifosi fa il tifo perché vede un cambiamento, ma io non faccio il pavone". Come arrivare dunque alla panchina della Nazionale?: "Ho la possibilità di fare l'Europeo Under 21 e magari vincerlo, le Olimpiadi e magari vincerle. A quel punto avrei speranza. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna".

Silvio Baldini come allenatore dell'U21 durante la partita contro l'Armenia. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Gigio Donnarumma è stato l'unico ad aver contattato l'allenatore dopo la sua nomina, ma non è questo il motivo che ha spinto Baldini a "salvare" il portiere del Manchester City: "Anche se mi avessero chiamato avrei circoscritto le convocazioni a questi due anche nell'ottica del mio lavoro futuro. A volte è meglio starsene a riposo e non partecipare".

Cosa non va nel calcio italiano? Le scelte per le due amichevoli

La terza mancata qualificazione al Mondiale è certamente il punto più basso mai toccato dal calcio italiano ma soprattutto una nuova dimostrazione che quest'ultimo è nettamente indietro rispetto alle altre big del Mondiale. Non solo per i risultati ma anche per lo stile di gioco da molti ritenuto "all'antica". Su questo Baldini non ha usato giri di parole: "Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta i propri interessi".

Perché dunque questa paura di puntare sui giovani?: "A livello giovanile le nostre Nazionali sono andate bene, poi il problema è sempre stato il salto in Nazionale maggiore. Bisogna farli giocare, ma questo non è un problema di Federazione. E' un problema di squadre - continua Baldini - i giovani portano entusiasmo, ritmo, velocità. Più sono adulti più gestiscono le loro fatiche e non aggrediscono, pensate al PSG o all'Aston Villa".

Mercoledì arriverà il tanto atteso debutto contro il Lussemburgo, ma questo non vale solo per Baldini ma anche per molti giovani che fino ad oggi non hanno ancora avuto modo di esordire in Nazionale Maggiore. In vista della sfida di mercoledì, Baldini vede con grande la situazione con grande ottimismo: "Il gruppo è molto unito. Nessuno si isola. Alcuni giocatori mi hanno detto che firmerebbero a vita per ritrovare le stesse emozioni dell'Under 21 anche nei club. Questi ragazzi sono il nostro futuro".

Non la pensa così invece l'allenatore della Grecia. Ivan Jovanovic, infatti, nelle ultime settimane aveva minacciato di annullare l'amichevole contro l'Italia a causa della troppo giovane età dei calciatori convocati. Si questo Baldini ha dichiarato: "Può esprimere ciò che crede. E' stata una sua opinione. Mi stupisce che nel paese dove è nata la democrazia, la Grecia, ci si preoccupi di quello che fanno gli altri".

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