Numerosi gli esordienti in Nazionale
Stroppa: "La Nazionale ha bisogno di sentire l'inno non solo con le orecchie"
L'allenatore ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, ha comunicato la lista dei convocati per le amichevoli di giugno. Tanti giovani alla loro prima volta. Dai veterani e dai reduci del disatro in Bosnia si salva solo Donnarumma, che è capitano.
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L'Italia giovane di Silvio BaldiniLa prima rosa azzurra dopo la mancata qualificazione al Mondiale, che inizia a breve, è realtà. Silvio Baldini, allenatore ad interim, in attesa delle elezioni federali e della scelta di un nuovo nome, aveva già chiarito che avrebbe dato vita ad un nuovo corso. Ed ha mantenuto le promesse: aveva detto che avrebbe puntato sui giovani e così ha fatto. A parte Gigio Donnarumma, che sarà il capitano degli Azzurri, tutti gli altri vengono dall'Under-21 che, non a caso, era allenata da Baldini. L'età media della squadra è di quelle che raramente si vedono nei nostri campionati: 20 anni e sei mesi. Nella lista ci sono quattro ragazzi nati nel 2008, tre nel 2006, sette del 2005 e nove nel 2004. I giovani al potere.
Tra i convocati figura anche il diciottenne Samuele Inacio, stellina del Borussia Dortmund in rampa di lancio. Se ne parla come della futura stella del panorama azzurro e c'è grande curiosità intorno al suo debutto in azzurro. Non sarà l'unico a debuttare: numerosi, infatti, saranno i giovani alla loro prima esperienza con la Nazionale.
Ecco la lista completa:
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
📋💙 La lista dei 24 convocati del Ct Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QPCwk15Rjp— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 25, 2026
Il raduno e le due amichevoliI nuovi azzurri inizieranno il raduno a Coverciano giovedì 28 maggio e poi affronteranno il Lussemburgo il 3 giugno e poi la Grecia domenica 7 giugno. Sono amichevoli ma contano: non è in gioco solo la valorizzazione dei giovani, ma anche il raniking Fifa. Oggi l'Italia è al 12° posto nel ranking.
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