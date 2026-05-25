L'allenatore ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, ha comunicato la lista dei convocati per le amichevoli di giugno. Tanti giovani alla loro prima volta. Dai veterani e dai reduci del disatro in Bosnia si salva solo Donnarumma, che è capitano.

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L'Italia giovane di Silvio Baldini

La prima rosa azzurra dopo la mancata qualificazione al Mondiale, che inizia a breve, è realtà. Silvio Baldini , allenatore ad interim, in attesa delle elezioni federali e della scelta di un nuovo nome, aveva già chiarito che avrebbe dato vita ad un nuovo corso. Ed ha mantenuto le promesse: aveva detto che avrebbe puntato sui giovani e così ha fatto. A parte Gigio Donnarumma, che sarà il capitano degli Azzurri, tutti gli altri vengono dall'Under-21 che, non a caso, era allenata da Baldini. L'età media della squadra è di quelle che raramente si vedono nei nostri campionati: 20 anni e sei mesi. Nella lista ci sono quattro ragazzi nati nel 2008, tre nel 2006, sette del 2005 e nove nel 2004. I giovani al potere.

Tra i convocati figura anche il diciottenne Samuele Inacio, stellina del Borussia Dortmund in rampa di lancio. Se ne parla come della futura stella del panorama azzurro e c'è grande curiosità intorno al suo debutto in azzurro. Non sarà l'unico a debuttare: numerosi, infatti, saranno i giovani alla loro prima esperienza con la Nazionale.

Ecco la lista completa:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

📋💙 La lista dei 24 convocati del Ct Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QPCwk15Rjp — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 25, 2026

Il raduno e le due amichevoli

I nuovi azzurri inizieranno il raduno a Coverciano giovedì 28 maggio e poi affronteranno il Lussemburgo il 3 giugno e poi la Grecia domenica 7 giugno. Sono amichevoli ma contano: non è in gioco solo la valorizzazione dei giovani, ma anche il raniking Fifa. Oggi l'Italia è al 12° posto nel ranking.

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