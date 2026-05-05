Gianluigi Donnarumma, forse il portiere più forte al mondo, è anche il più ammonito in Europa. L'ultimo giallo lo ha preso nel clamoroso 3-3 del Manchester City contro l'Everton per proteste contro l'arbitro. E poi si è persino inginocchiato per cercare di rimediare. Spoiler: senza successo.

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L'ennesimo cartellino in Everton-Manchester City

Partita rocambolesca, quella di Liverpool tra l'Everton e il City: è successo un pò di tutto, a cominciare dai numerosi gol, sei. La gara, infatti, è terminata 3-3 e la rete del pareggio dei Citizens, segnata al 97° da, consente alla squadra di Guardiola di mantenere ancora qualche speranza di vincere il titolo. E poi, ovviamente, Donnarumma è riuscito a farsi ammonire. Come? Andando dall'arbitro a chiedere un fallo in attacco su uno dei gol dei padroni di casa. Il signor Michael Oliver non ci ha nemmeno pensato: giallo diretto. Nell'estremo tentativo di rimediare, poi, il portiere della Nazionale Italiana si è persino inginocchiato davanti al direttore di gara, venendo rapidamente immortalato in una foto che ha fatto il giro del mondo.

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Donnarumma: il portiere più ammonito in Europa

Donnarumma couldn't believe he got a yellow after Everton scored their second goal 🫨 pic.twitter.com/jXhUS91O7I — B/R Football (@brfootball) May 4, 2026

Nei cinque maggiori campionati nazionali del Vecchio Continente, l'ex Milan risulta essere l'estremo difensore con il maggior numero di cartellini presi. Ne ha collezionati ben sette e magari il record aumenterà in questo caldo finale di stagione in. Nessuno dei suoi colleghi si avvicina a questo suo record. Sono fermi a sei, il suo predecessore al City di Guardiola,(ora gioca in Turchia nel Fenerbahce) che ne ha presi sei. Lo stesso numero quelli dati a, estremo difensore del Rayo Vallecano

E in Serie A? Qui dominano questa particolare classifica Muric del Sassuolo e Ravaglia del Bologna con quattro. In Bundesliga i portieri più ammoniti, Baumann ed Heuer Fernandes, hanno tre cartellini, mentre è a cinque Samba del Rennes nel campionato francese.

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