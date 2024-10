Federico Dimarco ha parlato nel post partita di Italia-Belgio, commentando il pareggio degli azzurri in Nations League.

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti della partita pareggiata dall'Italia contro il Belgio in Nations League. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver trovato il doppio vantaggio grazie alle reti di Cambiaso e di Retegui, è stata poi rimontata anche grazie all'inferiorità numerica scaturita dall'espulsione di Lorenzo Pellegrini.

Le reti di Trossard e di De Cuyper hanno rimesso in piedi la partita per la squadra ospite, portando in fine al 2-2 definitivo. Una partita che ha visto il grande entusiasmo di uno Stadio Olimpico gremito e la sensazione di un ritrovato amore per la maglia azzurra anche dopo i recenti risultati.

Italia, le parole di Dimarco nel post partita — Come detto, Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti con l'assist per il gol del raddoppio azzurro. Cosi il giocatore dell'Inter ha parlato della partita ai microfoni di Rai Sport: "Il calcio è così, si vive di episodi: siamo stati fortunati sul rosso, poi difendere 60 minuti contro il Belgio non è facile. Ci teniamo stretti il pareggio, è importante. Abbiamo fatto una grande partita anche dopo il rosso: ci siamo chiusi bene, c'è stata grande disponibilità da parte di tutti", ha detto Di Marco.

Elogio anche per il giovane Pisilli, entrato a partita in corso: "Pisilli ha esordito con grande voglia. Questo è lo spirito che ci deve portare avanti. La conferma della formazione fa bene: è bene conoscersi", ha detto ancora il giocatore dell'Inter.

Italia, Dimarco ed il paragone con Calhanoglu — L'apertura di Dimarco vista nel primo tempo e che ha portato al gol dell'Italia, per molti ha rappresentato una giocata da stile Calhanoglu. Cosi lo stesso Dimarco ha risposto proprio sull'argomento: "Apertura come Calhanoglu? No, non mi ha ispirato lui: se non vi ricordate male, ne ho fatta una anche a Barcellona in

Champions League", ha precisato Dimarco.

Il calciatore dell'Inter ha poi risposto in merito ad un altro paragone molto particolare: "Roberto Carlos? Non faccio paragoni con nessuno", ha detto l'esterno della nazionale.