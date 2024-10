Un percorso importante quello del giocatore del Monza, arrivando finalmente a meritare la chiamata di Luciano Spalletti per i due match che la nostra nazionale giocherà contro Belgio e Israele per la Nations League.

Cosi anche Paolo Maldini , emozionato, ha parlato prima della partita, intercettato dalle telecamere di SportMediaset, proprio per commentare questo momento cosi importante per il figlio Daniel.

"Una bella emozione , un gusto premio per Daniel che ha sofferto tanto , ha fatto vedere che ha un valore, ha lavorato duramente e questi sono i risultati. Ci sono tante variabili che ti possono portare qui o no, lui ha saputo affrontarle, che questo sia l'inizio di un percorso", le parole dell'ex calciatore di Milan e nazionale .

"No, non l'ho sentito, l'ha sentito mia moglie. Siamo fatti cosi. Sofferto? Nel senso che il nome è pesante, lo so sulla mia pelle", ha detto Paolo Maldini. Parole pregne di emozione che testimoniano anche quanto lo stesso papà abbia aspettato con trepidazione per la chiamata in nazionale di suo figlio Daniel. Un giorno importante che di sicuro sia Paolo che Daniel non dimenticheranno.