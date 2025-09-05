Italia-Estonia, Bastoni: “Gattuso ci ha dato tanta grinta”

Italia-Estonia, le parole di Bastoni

Parole d'elogio per il gruppo ma soprattutto per la nuova guida Rino Gattuso: "La differenza della fine del girone è che ci voleva una risposta. Siamo felici, abbiamo lavorato tanto sia fisicamente che tatticamente ma soprattutto moralmente. Mister Gattusoci ha dato tanta carica. Ci ha dato un'energia incredibile, contagiosa, lui ci incita a continuare a lavorare. Noi siamo in nazionale ed abbiamo una grande responsabilità. Qui è molto bello, è la prima volta che gioco a Bergamo. Con Israele sarà un match difficile, soprattutto per quel che sta capitando lì. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulla partita".