Italia-Estonia, Bastoni: “Gattuso ci ha dato tanta grinta”

Italia-Estonia
Italia-Estonia finisce 5-0, ottimo esordio per mister Gattuso. Ai microfoni della Rai, nel post partita, parla Alessandro Bastoni difensore dell'Inter.
Alessandro Bastoni ha giocato titolare ed ha segnato anche lui durante Italia-Estonia, alla prima di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale. Il difensore dell'Inter parla ai microfoni della Rai nell'immediato post partita. Bastoni, con la presenza contro l'Estonia, indossa la maglia della nazionale per la trentottesima volta. E, con la rete di stasera, porta a tre le marcature: le altre due, contro Germania ed Albania.

L'Italia vince la terza partita di qualificazioni mondiali, contro l'Estonia, per 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. Le reti sono state di Kean, Raspadori, Bastoni ed una doppietta di Retegui. La prossima partita si giocherà a Debrecen in Ungheria contro l'Israele.

Italia-Estonia, le parole di Bastoni

Italia-Estonia, Bastoni: “Gattuso ci ha dato tanta grinta”- immagine 2
Alessandro Bastoni dell'Italia festeggia il suo gol durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Italia ed Estonia allo Stadio di Bergamo il 5 settembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)
Parole d'elogio per il gruppo ma soprattutto per la nuova guida Rino Gattuso: "La differenza della fine del girone è che ci voleva una risposta. Siamo felici, abbiamo lavorato tanto sia fisicamente che tatticamente ma soprattutto moralmente. Mister Gattusoci ha dato tanta carica. Ci ha dato un'energia incredibile, contagiosa, lui ci incita a continuare a lavorare. Noi siamo in nazionale ed abbiamo una grande responsabilità. Qui è molto bello, è la prima volta che gioco a Bergamo. Con Israele sarà un match difficile, soprattutto per quel che sta capitando lì. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulla partita".

