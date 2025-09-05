derbyderbyderby calcio italiano Italia-Estonia, Retegui: “Ci riposiamo, e dopo continuiamo così: abbiamo giocato benissimo”

Retegui alla Rai

Michele Bellame Redattore 

Migliore della partita Mateo Retegui, che segna una doppietta in Italia-Estonia a Bergamo che finisce 5-0. Nell'immediato post gara, l'ex attaccante di Genoa ed Atalanta parla ai microfoni della Rai. Retegui, oggi all'Al-Qadisiya, ha esordito con la maglia della nazionale a marzo del 2023 durante Italia-Inghilterra al Maradona di Napoli.

Italia-Estonia, le parole di Retegui

Mateo Retegui dell'Italia festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Italia ed Estonia allo Stadio di Bergamo il 5 settembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)
Retegui ritorna a Bergamo con la maglia dell'Italia: "Ho tanti ricordi e tante emozioni, per me questa è casa. Mi sono sentito benissimo ed è stato bellissimo ritornare qui. Ho un grande rapporto con i tifosi dell'Atalanta con cui abbiamo fatto un grande campionato. Stasera abbiamo dimostrato tanta voglia di fare meglio e giocare bene. Dobbiamo riposare, e continuare a lavorare per la prossima partita. Con Moise mi sono trovato molto bene ed abbiamo un grande rapporto, ma anche con Pio, Lucca e Scama. Dobbiamo continuare così, con umiltà e vincendo come questa sera".

