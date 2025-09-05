Migliore della partita Mateo Retegui, che segna una doppietta in Italia-Estonia a Bergamo che finisce 5-0. Nell'immediato post gara, l'ex attaccante di Genoa ed Atalanta parla ai microfoni della Rai. Retegui, oggi all'Al-Qadisiya, ha esordito con la maglia della nazionale a marzo del 2023 durante Italia-Inghilterra al Maradona di Napoli.
Italia-Estonia, Retegui: “Ci riposiamo, e dopo continuiamo così: abbiamo giocato benissimo”
Retegui ritorna a Bergamo con la maglia dell'Italia: "Ho tanti ricordi e tante emozioni, per me questa è casa. Mi sono sentito benissimo ed è stato bellissimo ritornare qui. Ho un grande rapporto con i tifosi dell'Atalanta con cui abbiamo fatto un grande campionato. Stasera abbiamo dimostrato tanta voglia di fare meglio e giocare bene. Dobbiamo riposare, e continuare a lavorare per la prossima partita. Con Moise mi sono trovato molto bene ed abbiamo un grande rapporto, ma anche con Pio, Lucca e Scama. Dobbiamo continuare così, con umiltà e vincendo come questa sera".
