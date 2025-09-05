Italia-Estonia, le parole di Retegui

Retegui ritorna a Bergamo con la maglia dell'Italia: "Ho tanti ricordi e tante emozioni, per me questa è casa. Mi sono sentito benissimo ed è stato bellissimo ritornare qui. Ho un grande rapporto con i tifosi dell'Atalanta con cui abbiamo fatto un grande campionato. Stasera abbiamo dimostrato tanta voglia di fare meglio e giocare bene. Dobbiamo riposare, e continuare a lavorare per la prossima partita. Con Moise mi sono trovato molto bene ed abbiamo un grande rapporto, ma anche con Pio, Lucca e Scama. Dobbiamo continuare così, con umiltà e vincendo come questa sera".