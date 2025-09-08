Italia, qualificazioni mondiali: cosa fare per evitare lo spareggio?

Carta, penna e calcolatrice: il calendario e le combinazioni possibili, ad oggi, affinché l'Italia possa evitare lo spareggio

Michele Bellame Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 23:53)

La folle vittoria dell’Italia contro Israele rilancia gli Azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026: cosa succede in classifica con questi tre punti fondamentali. Ma, l'incubo spareggio del 2017 non cessa a svanire. E' presto, è vero, siamo appena a metà delle partite di qualificazione per i prossimi mondiali americani. Ma, anticipiamoci il lavoro. Prendete carta, penna, calcolatrice e pallottoliere, e facciamo i conti.

A proposito della partita di stasera. Un eventuale pareggio o, peggio, una sconfitta, avrebbero complicato di molto il percorso nel girone. La classifica, a dodici punti, è dominata dalla Norvegia. La partita contro Israele era diventata a tutti gli effetti uno spareggio per il secondo posto del Girone I. Ora, le due squadre, sono appaiate a 9 punti. A vantaggio dell'Italia, c'è che hanno giocato una partita in meno.

Italia, come evitare lo spareggio? — L'attuale secondo posto nel girone del Girone I, consentirebbe all'Italia di approdare allo spareggio per la qualificazione ai mondiali. Questa vittoria tiene vivissime le speranze di salire al primo posto, che vuol dire qualificazione diretta. La nazionale scandinava ha un ruolino di marcia inarrestabile. Fra le due, ci sarà lo scontro diretto nell'ultima partita a San Siro.

Allo scopo di evitare lo spareggio, per quella che è la situazione attuale di classifica, l'Italia deve sperare in un passo falso della Norvegia fra Moldavia ed Israele, e non sbagliare nelle prossime uscite con Estonia ed Israele.

Le prossime partite — Domani, ad Oslo, proprio quest'ultima nazionale sfiderà la Norvegia. Questa partita completerà la sesta giornata di qualificazioni.

Settima giornata. Sempre ad Oslo, ad ottobre, la Norvegia ospiterà l'Israele. E, sempre l'11 ottobre, l'Italia vola a Tallin per giocare contro l'Estonia.

Per l'ottava giornata, l'Estonia ospita la Moldavia, mentre ad Udine ci sarà il ritorno della partita contro l'Israele. Nella nona giornata, invece, Israele riposerà e giocheranno la Norvegia con l'Estonia e l'Italia con la Moldavia. Entrambi i match, il 13 novembre.

Decima, ultima e probabilmente decisiva giornata quella del 16 novembre. Israele e Moldavia si sfideranno sul solito neutro di Debrecen, mentre a Milano ci sarà Italia-Norvegia.