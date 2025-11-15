Dal 1920, Azzurri e Scandinavi si sono sfidati 17 volte lungo la loro storia: prima alle olimpiadi, poi tante amichevoli, ma nell'ultimo periodo le squadre si sono sfidate soltanto per partite atte alle qualificazioni fra mondiali ed europei

Michele Bellame Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 15:02)

L'Italia ha giocato diciassette volte contro la Norvegia: domani sarà la diciottesima, probabilmente la più importante. La nazionale scandinava è salda al primo posto del girone, e la sfida a Milano sarà quella che chiuderà la fase a gironi delle qualificazioni ai mondiali del 2026.

Dal 1920, l'Italia e la Norvegia si sono sfidate, appunto, per diciassette volte. La bilancia pende per la nazionale azzurra, fatta eccezione per l'ultima volta, quando è stata incassata un'amara sconfitta per 3-0.

Italia-Norvegia nel tempo: non vinciamo da dieci anni — Il primo precedente è in bianco e nero: 31 agosto 1920, turno eliminatorio del torneo di consolazione, valido per le olimpiadi del 1920/1921, sul neutro di Anversa. La nazionale azzurra era guidata da Giuseppe Milano, ex centrocampista della Pro Vercelli dei quattro scudetti negli anni '10 dello scorso secolo. L'Italia vinse per 2-1 grazie ai gol di Sardi e Badini, dopo essere andati in svantaggio.

Le due nazionali si sfidarono nuovamente sedici anni dopo, il 10 agosto del 1936, per la semifinale delle olimpiadi del 1936: allo stadio Olimpico di Berlino, la selezione di Pozzo vinse per 2-1 - come nel 1920 - grazie ai gol di Negro e Frossi; momentaneo pareggio di Brustad.

L'anno dopo, precisamente il 27 maggio del '37, le due squadre tornano ad incontrarsi per una partita amichevole ad Oslo: la nazionale di Pozzo si impose per 3-1 per le reti di Meazza e la doppietta di Piola. Un anno ed una settimana dopo, nuova sfida, stavolta per i mondiali del 37/38: al Velodrome di Marsiglia, l'Italia vinse 2-1; le reti: al secondo minuto segna Ferraris, poi pareggio di Brustad, chiude Piola al quarto minuto di recupero dopo il novantesimo.

Dal 1938 al 1985: Italia e Norvegia si incontrano dopo 47 anni — Passano quarantasette anni prima che Italia e Norvegia si tornano a sfidare in campo, per un'amichevole a Lecce alla fine di settembre del 1985. La squadra di Bearzot passa in vantaggio con Altobelli, poi si fa recuperare prima da Larsen-Okland e poi da Davidsen: il finale era di 2-1 per la Norvegia.

Nuovo precedente circa due anni dopo. Era il 28 maggio del 1987, all'Ullevaal Stadion di Oslo - stessa location dell'amichevole del 1936. L'esito, però, era diverso: la partita finì a reti bianche. La nazionale era guidata da Azeglio Vicini.

Sempre con Vicini commissario tecnico, c'è stata un'altra amichevole nel 1988: 19 ottobre, all'Adriatico di Pescara; l'Italia vinse per 2-1 grazie al rigore trasformato da Giuseppe Giannini dopo 18 minuti di gioco, poi raddoppio con Riccardo Ferri al 29°; un altro rigore siglava il gol della bandiera per la Norvegia, con Brandhaug.

Due volte ai mondiali, due volte 1-0 per gli azzurri — Dopo tre amichevoli consecutive, Italia e Norvegia si sfidano per un turno di qualificazioni agli europei del 1992. Ad Oslo, il 5 giugno del 1991, la nazionale di Azeglio Vicini perde 2-1: Schillaci segna troppo tardi per sperare in una rimonta. Il ritorno di quella partita si giocò a Genova: 1-1 il finale, prima Jakobsen poi Rizzitelli, e sulla panchina azzurra sedeva Arrigo Sacchi. Era la settima partita del gruppo 3.

Tre anni dopo questo doppio confronto, le due compagini si ritrovano ai mondiali di USA 94. L'Italia ritornò a vincere dopo sei anni dall'ultima volta. Era la fase a gruppo, precisamente la seconda partita: Dino Baggio al 69° decise il match, sotto il sole dei New York nello stadio degli Giants.

Nuovamente ai mondiali, stavolta in Francia: al Velodrome di Marsiglia, bastò la rete di Vieri per fissare l'1-0 finale. La partita, era valida per gli ottavi di finale, e si giocò alle 16.30 di sabato 27 giugno 1998. In panchina c'era Cesare Maldini.

Un'altra amichevole l'anno dopo: mercoledì 10 febbraio 1999, Dino Zoff in panchina; all'Arena Garibaldi di Pisa, fra Italia e Norvegia finì 0-0. Ancora amichevole un anno dopo: Carew decise il match, siglando la rete al minuto 55.