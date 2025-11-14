Italia Under 21, i cinque capitani più importanti nella storia degli Azzurrini

Apriamo la nostra top 5 dei più grandi capitani degli Azzurrini con Andrea Pirlo , che con 37 presenze e 15 gol è il recordman dell'Under 21. Eroe dell'Europeo giocato in Slovacchia nel 2000 con un doppietta in finale, il classe 1979 ha indossato diverse volte la fascia da capitano dell'U21 negli anni che hanno seguito il trionfo appena citato. Continuiamo, quindi, la nostra lista con un altro ex centrocampista. Si tratta di Eugenio Corini , 29 presenze tra l'88 ed il '93 nonché capitano dell'Italia che ha vinto il primo storico Europeo U21 nel 1992 quando il commissario tecnico era un certo Cesare Maldini . Durante il mandato di quest'ultimo, sono arrivati ben tre successi di fila nella competizione europea.

In tempi più recenti, un importante capitano della selezione Under 21 è stato Luca Caldirola, ex difensore di Inter e Monza oggi in Serie D con la Folgore Caratese. Negli anni in cui ha giocato per gli Azzurrini, coi quali ha disputato 31 partite, ha indossato la fascia da capitano nell'ultima finale giocata dall'Italia, quella del 2013 persa contro la Spagna 2-4. Continuiamo con un altro difensore che risponde al nome di Alessandro Grandoni, il quale ha vestito la maglia dell'Under 21 dal 1997 al 2000, anno in cui è stato capitano durante la finale dell'Europeo vinto quell'anno. Infine, chiudiamo questo top 5 con l'ex difensore del Milan Daniele Bonera. Con gli Azzurrini ha collezionato 29 presenze e ha indossato la fascia da capitano nella finale dell'ultimo Europeo vinto, quello del 2004 contro la Serbia.