La nazionale si appresta a giocare la partita a Chişinău con i favori del pronostico, l'obiettivo sarà vincere e segnare più goal possibili per sperare nella qualificazione

Giorgio Abbratozzato 13 novembre - 13:30

Moldavia-Italia sarà una partita importante per il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affronteranno la Moldavia, in una partita che può essere decisiva per la corsa al primo posto del Girone I qualora la Norvegia non battesse l'Estonia.

Dopo la vittoria all’andata per 2-0 a Reggio Emilia, l’Italia vuole confermare la supremazia e conquistare i tre punti. Le speranze di mantenere aperta la possibilità di qualificazione diretta ci sono, anche se molto basse la nazionale ha il dovere di vincere per crederci.

Moldavia-Italia: Le probabili formazioni — Per l’Italia Gennaro Gattuso dovrebbe schierare Vicario tra i pali, la difesa a quattro sarà composta da Bellanova a destra e Cambiaso a sinistra, con Mancini e Buongiorno centrali. A centrocampo Cristante agirà da regista arretrato, affiancato da Tonali e dalle incursioni di Zaccagni e Orsolini sulle fasce. In avanti Raspadori e Scamacca saranno chiamati a muoversi tra le linee e finalizzare le azioni offensive, cercando di sfruttare la velocità e la fisicità.

La Moldavia risponderà con il 5-3-2 del ct Lilian Popescu. Kozhukhar tra i pali sarà il riferimento. Mentre la linea difensiva a cinque sarà composta da: Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov e Reabciuk. A centrocampo Caimacov, Rata e Bogaciuc proveranno a dare equilibrio, mentre Perciun e Postolachi saranno gli attaccanti.

Moldavia (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi. Allenatore: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Pronostico e consigli scommesse — L’Italia parte favorita per i bookmaker, con la vittoria quotata 1.35, il pareggio a 5.20 e il successo della Moldavia a 10. Considerata la maggiore qualità tecnica e l’esperienza degli Azzurri, il risultato più probabile è un 3-0/3-1 per l’Italia, con gol una gestione del match da parte degli ospiti.

L'italia giocherà con una formazione super offensiva per cercare più goal possibili pensare a un over non è una strategia da ignorare.

Pronostico: 2+over 2.5 a 1.40, in alternativa: over 4.5 a 2.90.

I precedenti tra le due squadre — Moldavia e Italia si affrontano per la settima volta nella loro storia. Gli Azzurri hanno vinto tutti i sei precedenti, segnando complessivamente 17 gol e subendone solo 2. Oltre alla vittoria per 2-0 all’andata nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, un altro precedente interessante risale al 2020, quando l’Italia vinse 6-0 in amichevole. Quel match vide gol di Berardi, El Shaarawy (doppietta), Cristante, Caputo e un autogol della Moldavia. Cinque anni fa, l’Italia era una squadra completamente diversa, ma già contava su giocatori chiave come Bryan Cristante, Moise Kean e Gianluca Mancini, che ora saranno di nuovo protagonisti nella nazionale di Gattuso.

Dove vedere la partita — Moldavia-Italia, in programma giovedì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Zimbru di Chişinău, sarà trasmessa in diretta su Rai uno e disponibile in streaming su Rai Play. La nazionale italiana ha bisogno di vincere segnando più gol possibili per sperare in un miracolo.