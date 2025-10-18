Juve Stabia-Avellino è il posticipo pomeridiano del sabato della serie B: il derby fra le due squadre campane arriva dopo due anni di pausa. L'ultima volta si sono incrociati nel campionato 2023/2024. In seguito, prima gli stabiesi, e poi gli irpini, hanno guadagnato la promozione in cadetteria. Oggi, le squadre di Biancolino ed Abate - che si sono sfidati da calciatori nel derby fra Napoli ed Avellino valido per i playoff di serie C1 nel 2005 - veleggiano ad alta quota nella classifica di serie B. Gli irpini, sono sorprendentemente al quinto posto. Le vespe, invece, distano due punti dai biancoverdi.
Juve Stabia-Avellino, oggi alle 17.15 il derby di B: storia della rivalità
Nelle ultime gare, prima della sosta per le nazionali, l'Avellino pareggia 0-0 contro il Mantova di Possanzini al Partenio-Lombardi, mentre la Juve Stabia trova la sua prima sconfitta in campionato nella trasferta allo stadio Dei Marmi di Massa Carrara contro la Carrarese di Calabro: i gialloblù, vincevano per 3-0.
Juve Stabia-Avellino, una rivalità cotta a fuoco lento
La rivalità tra Juve Stabia e Avellino inizia sul terreno dei campionati regionali e si consolidò con gli incroci ufficiali dei primi decenni del novecento. Le ricostruzioni d’archivio collocano uno dei primi match documentati nella stagione 1930–31, con una partita registrata il 2 novembre 1930, quando la contesa tra le due formazioni costituiva già un appuntamento significativo per le rispettive tifoserie e per il bilancio sportivo stagionale. L'Avellino vinse quel primo incontro nel vecchio impianto di Piazza D'Armi per 4-0.
Fra le due squadre c'è una mera rivalità territoriale, pur appartenendo a due province diverse. Non c'è un motivo in particolare per il quale è nata questa inimicizia. Il processo è stato graduale, alimentato quasi esclusivamente dalla competizione sportiva, dagli obiettivi stagionali condivisi, e anche da giocatori e allenatori che vestivano entrambe le casacche.
Gli incroci degli ultimi anni
Quest'ultimo decennio è stato quello più intenso, a proposito della categoria di reciproca appartenenza. Questo, infatti, è il primo momento storico in cui, sia l'Avellino che la Juve Stabia, combattono per categorie più ambiziose, di quelle regionali. Spesso, i risultati derivati dagli incroci, sono stati talvolta determinanti per posizionamenti, salvezze e percorsi verso i play-off. Nel 2013–14, in Serie B, gli incontri tra le due formazioni inserirono elementi di criticità nelle rispettive classifiche, mentre nella stagione 2022–23 l’esito di una partita di aprile contribuì alla corsa ai play-off di categoria.
Negli ultimi due incontri, appunto fra il 2022 ed il 2023, Avellino e Juve Stabia si sono sfidate per emergere dalla serie C alla volta della B. Le sfide fra le due, valevano un piazzamento favorevole nei playoff. Proprio in questi ultimi due episodi, alcuni eventi spiacevoli e relative contromisure amministrative, hanno contribuito ad evidenziare i contrasti fra le due tifoserie.
In particolare, al termine dell'ultimo precedente fra le due squadre, risalente al 2 aprile del 2023, si registravano lanci di oggetti e relativo intervento delle forze dell'ordine. Accadeva al Menti, quando i tifosi locali presero di mira un minivan con alcuni sostenitori della squadra ospite. Ad agosto dello stesso anno, furono emesse delle misure restrittive. E, per la partita di oggi pomeriggio, la Prefettura di Castellammare ha vietato la vendita dei biglietti della partita ai residenti della provincia di Avellino. Comunque, si registrano sedici biglietti venduti nel settore ospiti.
