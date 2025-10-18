Juve Stabia-Avellino, oggi alle 17.15 il derby di B: storia della rivalità

La rivalità tra Juve Stabia e Avellino inizia sul terreno dei campionati regionali e si consolidò con gli incroci ufficiali dei primi decenni del novecento. Le ricostruzioni d’archivio collocano uno dei primi match documentati nella stagione 1930–31 , con una partita registrata il 2 novembre 1930 , quando la contesa tra le due formazioni costituiva già un appuntamento significativo per le rispettive tifoserie e per il bilancio sportivo stagionale. L' Avellino vinse quel primo incontro nel vecchio impianto di Piazza D'Armi per 4-0.

Fra le due squadre c'è una mera rivalità territoriale, pur appartenendo a due province diverse. Non c'è un motivo in particolare per il quale è nata questa inimicizia. Il processo è stato graduale, alimentato quasi esclusivamente dalla competizione sportiva, dagli obiettivi stagionali condivisi, e anche da giocatori e allenatori che vestivano entrambe le casacche.

Gli incroci degli ultimi anni

Quest'ultimo decennio è stato quello più intenso, a proposito della categoria di reciproca appartenenza. Questo, infatti, è il primo momento storico in cui, sia l'Avellino che la Juve Stabia, combattono per categorie più ambiziose, di quelle regionali. Spesso, i risultati derivati dagli incroci, sono stati talvolta determinanti per posizionamenti, salvezze e percorsi verso i play-off. Nel 2013–14, in Serie B, gli incontri tra le due formazioni inserirono elementi di criticità nelle rispettive classifiche, mentre nella stagione 2022–23 l’esito di una partita di aprile contribuì alla corsa ai play-off di categoria.

Negli ultimi due incontri, appunto fra il 2022 ed il 2023, Avellino e Juve Stabia si sono sfidate per emergere dalla serie C alla volta della B. Le sfide fra le due, valevano un piazzamento favorevole nei playoff. Proprio in questi ultimi due episodi, alcuni eventi spiacevoli e relative contromisure amministrative, hanno contribuito ad evidenziare i contrasti fra le due tifoserie.

In particolare, al termine dell'ultimo precedente fra le due squadre, risalente al 2 aprile del 2023, si registravano lanci di oggetti e relativo intervento delle forze dell'ordine. Accadeva al Menti, quando i tifosi locali presero di mira un minivan con alcuni sostenitori della squadra ospite. Ad agosto dello stesso anno, furono emesse delle misure restrittive. E, per la partita di oggi pomeriggio, la Prefettura di Castellammare ha vietato la vendita dei biglietti della partita ai residenti della provincia di Avellino. Comunque, si registrano sedici biglietti venduti nel settore ospiti.