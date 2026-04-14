Emergenza in casa Juve Stabia: il socio Solmate abbandona il club campano e adesso le conseguenze rischiano di coinvolgere anche la prossima stagione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 19:24)

Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che arriva la doccia gelata che colpisce tutti i sostenitori della Juve Stabia, calciatori compresi. La formazione gialloblù, guidata dal tecnico, Ignazio Abate, sta disputando un campionato positivo: settimo posto, con conseguente corsa alla qualificazione dei playoff di Serie B. Dunque, l'equilibrio, almeno per quanto riguarda i verdetti dal rettangolo di gioco, non manca.

Dove, invece, sono saltati tutti gli schemi è proprio ai vertici della società campana, la stessa che ha comunicato di essere stata abbandonata dal fondo finanziario Solmate. Inoltre, il 16 aprile è fissata l'ultima scadenza federale valida per il pagamento degli stipendi arretrati di gennaio e febbraio. La Juve Stabia, quindi, chiede un intervento urgente per colmare il buco finanziario, che potrebbe compromettere, da un momento all'altro, sia la stagione in corso sia la prossima.

Caos Juve Stabia: gli amministratori del club chiedono aiuto — A fare maggiore chiarezza sui fatti, ci hanno pensato gli amministratori giudiziari del club di Castellammare di Stabia, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, che in conferenza stampa hanno dichiarato: "I risultati sul campo sono straordinari, ma nonostante questo, la proprietà non ha mai garantito supporto alla nostra amministrazione. La situazione è molto delicata - hanno continuato - perché il socio Solmate non manifesta le proprie intenzione, oltre a non coprire i fabbisogni economici necessari. Siamo difronte a un comportamento immorale".

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Tuttavia, i problemi sono iniziati già a ottobre 2025, quando l'ex presidente del club Langella ha ceduto tutto il pacchetto finanziario a Solmate (precedentemente Brera Holding) a causa di presunte infiltrazione mafiose. Attualmente, la priorità di Ferrara e Scarpa è esclusivamente quella di evitare il fallimento: "Vogliamo evitare che il fallimento colpisca la nostra società. In questa situazione abbiamo bisogno di tutti, perché Castellammare deve unire le forze". Poi gli amministratori hanno continuato chiedendo aiuto alla città: "Stiamo facendo il massimo per cercare di coinvolgere chiunque voglia supportarci. Siamo stati lasciati soli da gennaio. Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe davvero assurdo, anche perché dal punto di vista contabile, la Juve Stabia è una delle società più sane".