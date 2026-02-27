Avellino-Juve Stabia, statistiche e precedenti del derby campano di Serie B

I padroni di casa hanno come obiettivo quello di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono difendere il proprio posto nella zona Play-off

Jacopo del Monaco 27 febbraio - 18:00

Tra gli incontri che andranno in scena in questo fine settimana di calcio che sta per iniziare figura l'attesissimo derby campano tra l'Avellino e la Juve Stabia. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della ventisettesima giornata di Serie B. L'incontro, che avrà inizio alle ore 19:30 di domani, si terrà presso lo Stadio Paternio-Adriano Lombardi. La gara metterà in palio tre punti che possono risultare importanti ai fini della classifica. Aspettando il calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti di questa iconica sfida.

Avellino-Juve Stabia, i precedenti — Dalla scorsa settimana, la squadra di casa ha un nuovo allenatore che risponde al nome di Davide Ballardini, la cui ultima esperienza in panchina risale a due anni fa quando, da marzo a maggio, ha allenato il Sassuolo in Serie A. Alla sua prima partita coi Lupi, ad oggi quattordicesimi con 29 punti, il nuovo tecnico ha esordito pareggiando 1-1 in trasferta contro la Reggiana. Gli ospiti allenati dall'ex terzino del Milan Ignazio Abate, invece, sono settimi con 38 punti e nell'ultimo turno di campionato hanno perso 1-2 contro il Modena.

Nella giornata di domani, questo derby campano andrà in scena per la trentesima volta nella sua storia. Il primo incontro tra le due squadre risale alla stagione 1972/1973 quando, in occasione del quarto turno del Girone C di Serie C, la Juve Stabia ha vinto di misura con gol del difensore Paolo Pierbattista. Tra l'altro, l'allenatore delle Vespe era Gianni Di Marzio, padre del noto giornalista di Sky Sport Gianluca. Nei precedenti tra i due club dominano i pareggi, che sono stati 14, mentre i biancoverdi hanno vinto nove volte ed i gialloblù sono a quota sei. Per quanto riguarda i gol, invece, l'Avellino è avanti avendone segnati 27 contro i 21 delle Vespe.

Il derby in cadetteria e le statistiche quando si gioca in casa biancoverde — Domani, le due squadre provenienti dalla Campania si sfideranno per la quarta volta nella loro storia nel campionato cadetto. Le prime due partite risalgono alla stagione 2013/2014 e, in quell'occasione, l'Avellino ha vinto la gara d'andata 2-1 grazie alle reti di Eros Schiavon e Luigi Castaldo. Al ritorno, invece, il derby regionale è terminato 2-2: doppietta di Fabio Casetta per i gialloblù e gol di Castaldo e Galabinov per i biancoverdi. Nel match d'andata di quest'edizione di Serie B, invece, la Juve Stabia ha vinto 2-0 con reti di Mosti e Bellich.

Fino ad ora, questo derby campano tra Lupi e Vespe è andato in scena quindi volte in casa dei biancoverdi. Tra l'altro, l'Avellino non ha mai perso quando ha ospitato la squadra gialloblù ed infatti ha ottenuto otto vittorie e sette pareggi. Durante la Serie C 2006/2007, per la precisione nella gara d'andata di quell'edizione, i padroni di casa hanno battuto la Juve Stabia 4-2 e due dei gol biancoverdi li ha segnati Raffaele Biancolino, che fino alla scorsa settimana sedeva sulla panchina dei Lupi in qualità di allenatore. Durante la scorsa stagione, i due club hanno giocato contro nei turni preliminari della Coppa Italia e l'Avellino ha vinto 3-1 con doppietta di Tribuzzi e rete di Frascatore.