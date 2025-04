Juve Stabia-Salernitana, analisi e pronostico del derby campano

Derby campano testacoda che mette in palio 3 punti per obiettivi diversi

Danilo Loda 4 aprile - 13:10

Derby campano molto caldo quello che si prospetta allo stadio Romeo Menti di Castellamare che vede scendere in campo Juve Stabia e Salernitana alle ore 19.30 di sabato 5 aprile. Due squadre che si presentano a questo appuntamento con obiettivi totalmente opposti. Le "vespe" sono in lotta per un posto nei play-off, mentre la "bersagliera" sta cercando con le unghie e con i denti di rimanere aggrappata alla Serie B. Due destini che a inizio stagione sembravano opposti, ma che la dura legge del campo ha sovvertito, dopo 31 giornate di gioie per la Juve Stabia e amarezze per la Salernitana.

Come arriva la Juve Stabia al derby — Le "vespe" guidate da Guido Pagliuca, vera rivelazione tra i mister della Serie B, si presentano al derby casalingo con una classifica invidiabile. Dopo 31 giornate i gialloblù occupano la sesta posizione, in piena corsa per un posto nei play-off, con il sogno di approdare per la prima volta nella loro storia in Serie A. La Juve Stabia si presenta in ottima forma viste le due vittorie consecutive conquistate nelle ultime due giornate. La formazione che dovrebbe scendere in campo nel derby non dovrebbe discostarsi molto di quella corsara nell'ultimo turno a Cesena. Di fatto l'unica novità dovrebbe essere il difensore centrale polacco Peda in sostituzione dell'infortunato Varnier.

Salernitana a rischio retrocessione — La Salernitana si trova a doversi giocare molte delle sue chance di salvezza nel derby con la Juve Stabia. Relegati al penultimo posto con soli 30 punti, i granata vedono la quota salvezza lontana 4 punti. Mister Roberto Breda ha la necessità di ridare morale e continuità di risultati a una formazione che ha vinto un solo match degli ultimi 6, e ha inanellato 3 sconfitte 2 pareggi. E a confermare il momento negativo arrivano anche brutte notizie dall'infermeria. Per il derby campano sicuro assente sara il difensore centrale Bronn, infortunatosi nel match col Palermo. A questo si aggiunge la squalifica del centrale di centrocampo Lorenzo Amatucci, fulcro del gioco di mister Breda.

Juve Stabia-Salernitana: il pronostico — Nonostante i derby normalmente sfuggano a qualsiasi pronostico, la Juve Stabia parte nettamente favorita per la vittoria. Non a caso i bookmakers propongono il Segno 1 a 2.35, mentre la vittoria per i granata di Salerno vale 3,20 la posta. Il pareggio, si gioca a 3,00. Non si dovrebbero vedere molti gol, almeno secondo le quote proposte: l'Under 2,5 è a 1,52, mentre la giocata No Gol si gioca a 1,75, 20 punti decimali in meno della Gol Sì proposta a 1,95. Per il pronostico Juve Stabia Salernitana il nostro consiglio è la giocata Multigol 2-3 proposta ad una quota pari a 1,90.