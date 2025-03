In palio tre punti importanti per tenere il passo di Inter e Napoli in vetta alla classifica: bianconeri e nerazzurri bergamaschi si affronteranno nello scontro diretto della 28esima giornata.

Samuele Amato 7 marzo - 12:04

Si ritorna in campionato, dopo i primi impegni nella fase finale delle varie competizioni europee. A prendersi la scena della Serie A, sarà sicuramente il big match e scontro diretto ai vertici della classifica. Questa domenica, 9 marzo, alle ore 20.45, andrà in scena Juventus-Atalanta - in palio ci sono tre punti pesantissimi.

Thiago Motta verso il riscatto della stagione — Un'annata particolare e al contempo complicata per i bianconeri. La Juventus, attraverso il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha messo in atto una rivoluzione: in panchina e nell'organico. Se le premesse di inizio stagione erano quelle di portare la Vecchia Signora a competere su ogni fronte, il percorso si è rivelato piuttosto accidentato.

Oggi, la squadra di Thiago Motta si ritrova al quarto posto, a soli sei punti di distacco dall'Inter capolista; ma ha dovuto abbandonare anzitempo la Champions League (eliminata dal PSV ai playoff) e la Coppa Italia (uscendo sorprendentemente ai rigori del quarto di finale contro l'Empoli). L'unico impegno è ora il campionato, dove la Juventus è comunque riuscita ad ottenere dei risultati positivi, come ad esempio la vittoria casalinga sull'Inter.

Le sei lunghezze di distanza proprio dai nerazzurri potrebbe portare ad una nuova iniezione di fiducia nell'ambiente bianconero. Ma, nonostante un calendario meno denso della capolista, la Vecchia Signora dovrà comunque affrontare sfide delicate - a partire da Juventus-Atalanta di questa domenica.

Periodo decisivo per Gasperini — Anche per i bergamaschi il campionato sarà meno denso rispetto all'Inter. Infatti, la Dea - al pari della Juventus - è uscita ai playoff di Champions contro il Club Brugge e al quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Per la squadra di Giampiero Gasperini rimane da giocare fino in fondo il campionato, ritrovandosi terza a quota 55 punti.

La sfida di domenica per l'Atalanta vuol dire tante cose. Prima di tutto significa confermarsi come terza potenza di questo campionato, l'unica che possa competere con Inter e Napoli; secondo, inizierebbe nel verso giusto un periodo con una serie di impegni davvero ostici fino ad aprile. Infatti, dopo la Juventus, Gasperini dovrà affrontare Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan.

Tenere a debita distanza le pretese della Juventus, ma tenere anche il passo di Inter e Napoli - squadre che saranno impegnate nelle partite casalinghe contro Monza e Fiorentina. Questo l'obiettivo di Gasperini e della sua Dea, nella speranza di raccogliere un bottino proficuo dagli impegni di campionato a venire.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta — Il big match si giocherà domenica 9 marzo, alle ore 20.45, in un Allianz Stadium pronto a spingere la squadra di Thiago Motta. Per Gasperini si tratta anche si sfatare un tabù importante, visto che non ottiene una vittoria contro i bianconeri dalla stagione 2021/22. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Atalanta.

Entrambi i tecnici dovranno affrontare questo appuntamento con qualche acciacco dell'ultimo minuto. La Juventus potrebbe fare a meno di Federico Gatti: il difensore ha riportato un affaticamento muscolare nell'allenamento di giovedì. Assenza importante, visto che si unirebbe agli indisponibili Juan Cabal, Gleison Bremer e Renato Veiga e costringerebbe a Thiago Motta di fare leva sulla coppia di centrali Pierre Kalulu-Lloyd Kelly.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez.

In panchina: Perin, Pinsoglio, Costa, Rouhi, McKennie, Mbanugla, Vlahovic.

L'Atalanta, invece, perde Stefan Posch. Il difensore austriaco ha riportato una lesione muscolare-tendinea del bicipite femorale mancino e lo stop potrebbe prolungarsi per circa un mese. Oltre all'ex-Bologna, gli indisponibili saranno ancora Odilon Kossonou, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca. Ma c'è una buona notizia per Gasp: il recupero di Daniel Maldini, mentre attende risposte positive da Isak Hien.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Maldini.