Juventus, Conceiçao dopo la doppietta: “Felice per i gol, ruolo? Gioco dove vuole Tudor”

Francisco Conceiçao, grande protagonista del match contro l'Al-Ain, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Danz dopo la partita.

Lorenzo Maria Napolitano 19 giugno - 11:44

Francisco Conceiçao, oltre ad aver contribuito significativamente alla vittoria della Juventus con una doppietta ed un'ottima prestazione, è anche uno di quelli che ha convinto di più in tutta l'altalenante stagione della Juventus. Il figlio d'arte con 11 g/a in stagione, non tenendo conto del Mondiale, è un riferimento importante per la formazione di Igor Tudor, e contro l'Al-Ain ne ha dato nuovamente ampia dimostrazione. Al termine della partita, l'ex attaccante del Porto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, di seguito vi proponiamo le sue parole.

Le dichiarazioni di Conceiçao — Conceiçao ha segnato durante l'ultima gara di Serie A contro il Venezia, valsa l'accesso alla Champions League per la formazione di Igor Tudor. Non poteva, dunque, ripartire da lui la Juventus nella nuova competizione della Fifa. "Sono molto felice per il gol - ha detto il numero 7 - ma prima di tutto per la vittoria. Abbiamo cominciato bene, volevamo vincere e lo abbiamo fatto, adesso continuiamo così".

Visualizza questo post su Instagram

Un altro tassello che è stato toccato è quello inerente la stanchezza, dato che diverse squadre hanno manifestato sintomi in tal senso, non fornendo delle prestazioni all'altezza delle aspettative. Questo problema, però, non pare aver toccato i giocatori della Juventus: "Lavoriamo ogni giorno per stare bene fisicamente. Con il lavoro veniamo qui e dimostriamo quello che abbiamo mostrato oggi. Oggi abbiamo trovato la vittoria, andiamo avanti. Quale posizione mi valorizza? A me piace giocare (ride, ndr), dove il mister mi mette io devo fare del mio meglio per mostrare la mia qualità".