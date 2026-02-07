derbyderbyderby calcio italiano Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre
Tra i match della ventiquattresima giornata di Serie A, figura quello tra Juventus e Lazio. Le compagini scenderanno in campo domenica 8 febbraio, presso lo stadio Allianz Stadiums. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. La cura Spalletti funziona: i bianconeri sono in lizza per un posto in Champions League, senza dimenticare il sogno di spingersi oltre in classifica. Gli ospiti vivono un periodo di alti e bassi. La zona Europa inizia a diventare più lontana, ma il girone di ritorno è appena iniziato. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Juventus-Lazio, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

la Juventus si trova in quarta posizione con 45 punti. Vanta due lunghezze di vantaggio dalla Roma e uno di svantaggio dal Napoli. La cura Spalletti sembra funzionare, infatti, il tecnico ha ristabilito equilibrio e serenità all'ambiente bianconero. Nelle ultime partite - fatta eccezione per la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta - i bianconeri hanno vinto le ultime sfide contro Napoli e Parma. Precedentemente, avevano rimediato i tre punti con Sassuolo e Cremonese prima di rimediare la sconfitta sul campo del Cagliari.

ROME, ITALY - JANUARY 23: Mattia Zaccagni della Lazio festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della settima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra S.S. Lazio e Real Sociedad de Futbol allo Stadio Olimpico il 23 gennaio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

La Lazio vive un momento quasi di alti e bassi con vittorie alternate a sconfitte e pareggi. Infatti, analizzando gli ultimi cinque incontri di campionato, i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri hanno pareggiato in casa con la Fiorentina prima di vincere sul campo del Verona. Poi nella sfida interna contro il Como escono sconfitti con un netto 0-3. Infine, nelle ultime gare con Lecce e Genoa hanno portato a casa 4 punti, grazie al pareggio con i salentini e la vittoria a discapito del Genoa.

Probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Cataldi, Basic, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

