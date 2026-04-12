La terza eliminazione di fila al Mondiale per l'Italia brucia ancora a tanti tifosi così come ad altrettanti interpreti del pallone. L'ultimo che in ordine di tempo ha espresso il suo profondo tormento è stato il capitano bianconero

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 10:03

L'Italia non giocherà - ancora - una Coppa del Mondo. Sarà la terza volta di fila, come mai prima d'ora nella storia della nostra Nazionale. Nulla di nuovo, si potrebbe dire, dato che è cosa risaputa da quasi due settimane. Il problema sta nel fatto che ancora siano in tanti a non darsi delle spiegazioni di come sia stato possibile, nonostante l'impegno profuso dei vari interpreti dello sport italiano. Su tutti, ancora perplesso e titubante è apparso Manuel Locatelli.

Locatelli sul Mondiale: "Di nuovo senza Italia mi sfonda" — È stata una bella serata per Manuel Locatelli e la sua Juventus. La vittoria di misura sull'Atalanta ha rilanciato prepotentemente le ambizioni Champions della squadra bianconera, eppure per il capitano della nostra Nazionale un dolore non è ancora stato assorbito. Almeno non del tutto. È il dolore del terzo Mondiale consecutivo che vedrà l'Italia spettatrice, neanche così interessata. Su questo tema è stato incalzato da un giornalista di DAZN, al termine del match di Bergamo, lì da dove sono cominciati i playoff dell'Italia.

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Di seguito le sue parole: "Questa cosa mi ha sfondato. Mi viene il magone perché la gente ci credeva, gli italiani ci credevano". Motivo essenziale della sua sofferenza è che un popolo intero ha inseguito quel sogno, salvo averlo visto infrangersi sul più bello, all'ultima curva.

Delusione che non va via — Proseguendo sul tema Nazionale, Manuel Locatelli ha ribadito il profondo rammarico, ancora con uno sguardo fisso verso quei milioni di italiani che non potranno far altro se non stare col telecomando in mano e guardare le altre giocare: "Abbiamo emozioni anche noi ed è stata una batosta, abbiamo deluso tutti. Quando ci vediamo con gli altri, quasi ci vengono le lacrime agli occhi".

È indubbio che l'amarezza permanga e che servirà ancora molto tempo affinché sparisca. La crisi del calcio italiano è tangibile e, in attesa che venga scelto un nuovo Presidente Federale, il gruppo è stato affidato al CT ad interim Silvio Baldini. Locatelli, intanto, ha sottolineato che continuerà ad impegnarsi per questa Nazionale: "Il calcio è questo e noi, non so come, ma dobbiamo ripartire. Io continuerò sempre a dare quello che posso dare".