I 69 punti conquistati nelle 38 giornate sotto la gestione di Igor Tudor prima, e Luciano Spalletti poi, hanno confermato la triste tendenza della Juventus ad attestarsi sulle 70 lunghezze degli ultimi anni. Giunta alla sesta stagione consecutiva senza Tricolore, la banda bianconera necessita disperatamente di certezze e leader. Uno di questi, ad oggi, è senza dubbio il capitano Manuel Locatelli. Tra i più positivi degli ultimi nefasti anni, l'ex Sassuolo ha fatto il punto sui social dell'annata sportiva.

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Juventus, Locatelli tuona: "Qui non basta provarci"

"La stagione non è finita come volevamo". Così ha esordito su Instagram Locatelli, commentando la Serie A della sua Juve: ". Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all'ultimo. Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e lanei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone, ma questa delusione deve servirci da lezione". La sensazione è che ai bianconeri sia mancata personalità nell'approcciare alle gare decisive, pur avendo espresso a tratti un calcio gradevole. "...Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi" la ricetta del capitano è chiara: "..., e non vedo già l'ora di dimostrarlo".

Conceiçao, Juventus. (Foto di by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Conceiçao fa il paio con Loca: "Tifosi, voi non meritate tutto ciò"

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Parole da leader che tentano di creare unione d'intenti e di restituire l'immagine di una squadra vogliosa di riscatto giungono anche da Francisco. Il portoghese numero 7 della Juventus ha rimarcato un messaggio di speranza e lavoro, avendo al centro di tutti l'attenzione dei. Ecco quanto scritto su Instagram dal figlio d'arte: "Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto.Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate.Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare.Oggi il sentimento è di delusione, ma.Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate.Fino alla Fine".

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