La Juventus, in attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato, intende archiviare rapidamente l'annata appena conclusa con un triste sesto posto.
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I 69 punti conquistati nelle 38 giornate sotto la gestione di Igor Tudor prima, e Luciano Spalletti poi, hanno confermato la triste tendenza della Juventus ad attestarsi sulle 70 lunghezze degli ultimi anni. Giunta alla sesta stagione consecutiva senza Tricolore, la banda bianconera necessita disperatamente di certezze e leader. Uno di questi, ad oggi, è senza dubbio il capitano Manuel Locatelli. Tra i più positivi degli ultimi nefasti anni, l'ex Sassuolo ha fatto il punto sui social dell'annata sportiva.
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Juventus, Locatelli tuona: "Qui non basta provarci""La stagione non è finita come volevamo". Così ha esordito su Instagram Locatelli, commentando la Serie A della sua Juve: "Non aver centrato l'obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all'ultimo. Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone, ma questa delusione deve servirci da lezione". La sensazione è che ai bianconeri sia mancata personalità nell'approcciare alle gare decisive, pur avendo espresso a tratti un calcio gradevole. "...Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi" la ricetta del capitano è chiara: "...dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l'ora di dimostrarlo".
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