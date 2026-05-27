Prime importanti indicazioni sul calciomercato estivo della Juventus. L'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, ha infatti parlato delle strategie di mercato del club dopo una stagione conclusa al sesto posto in zona Europa League, lasciando intendere come nel corso dell'estate possa esserci almeno un'uscita in più all'interno della rosa juventina.

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Le parole dell'ad della Juventus

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Damien Comolli ha dapprima raccontato del suo rapporto con l'allenatore Luciano Spalletti: "L'obiettivo è migliorare insieme alla squadra di lavoro, con cui c’è totale armonia. Su Spalletti posso dire che tutto quello che abbiamo fatto è stato deciso di comune accordo, Luciano Spalletti è partecipe delle scelte in chiave calciomercato". Ha poi aggiunto riguardo le future ambizioni del club: "Parlare di scudetto dopo quest'annata sarebbe azzardato. Tuttavia, ci siamo posti l'obiettivo di costruire una squadra che abbia il potenziale per lottare per ogni obiettivo".

Durante l'incontro con i media alla Continassa

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Kenan Yildiz e Damien Comolli della Juventus prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Successivamente, il dirigente ha espresso il suo punto di vista per ciò che concerne l'attuale situazione della Juventus: "Le fondamenta ci sono, ora sarà necessario inserire giocatori di mentalità e con una personalità forte. È proprio sotto quest'aspetto che dobbiamo migliorare. Luciano è d’accordo su questo punto e mi ha anche chiesto se gli algoritmi possono aiutare a rintracciare profili che possiedano queste caratteristiche".

"Verrà fatta una cessione in più"

Nel corso dell'incontro con i media,ha continuato spiegando che, per far cassa sul piano economico, è probabile che il club faccia una cessione extra rassicurando, però, sul futuro della stella: "In ottica calciomercato, verrà fatta una cessione in più del previsto per fare cassa e abbassare i costi. Yildiz? Non si muove da qui".

Infine, l'amministratore delegato della Juventus ha concluso parlando della scelta di rinnovare Luciano Spalletti: "Spalletti fornisce indicazioni sui calciatori e si confronta costantemente con Ottolini. Luciano è stata una mia scelta e ho deciso io che rinnovasse il suo contratto con il club. Lavoriamo insieme da sette mesi, per cui, sono convinto che possiamo crescere insieme e migliorare il nostro operato comune".

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