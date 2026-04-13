Nonostante la fiducia di inizio stagione, il belga ha faticato a trovare continuità nel sistema di gioco bianconero, segnando finora solo 2 gol totali con la maglia dei bianconeri

Luigi Mereu 13 aprile - 16:13

Nonostante il grande entusiasmo iniziale, Loïs Openda ha faticato a trovare continuità realizzativa nel sistema di gioco bianconero, segnando finora solo 2 gol totali con la maglia della Juventus di cui solo uno in campionato. Oggi, 13 aprile 2026, dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Genoa di ieri, è scattato l'obbligo di riscatto del suo cartellino da parte dei bianconeri. La condizione era legata al piazzamento matematico tra le prime dieci in classifica, traguardo raggiunto grazie all'ultima vittoria contro l'Atalanta.

Openda, da acquisto Top a esubero — Arrivato in estate come colui che non avrebbe fatto rimpiangere il mancato ritorno di Kolo Muani, Loïs Openda ha finora collezionato 1 gol e 23 presenze di cui solo 6 da titolare in Serie A arrivando ormai alla fine della sua avventura a Torino. Ma nonostante il flop totale del belga, la Juventus sarà obbligata a pagare la cifra concordata con il Red Bull Lipsia nella scorsa sessione estiva che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

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Complessivamente nella sua parentesi al Lipsia, prima del trasferimento in Italia, Openda aveva racimolato 93 presenze segnando 41 gol. Questi numeri spiegano perché la Juventus abbia deciso di investire pesantemente su di lui per portarlo in Serie A nel settembre 2025. Anche nella sua esperienza al Vitesse nella massima serie olandese collezionò ben 88 presenze segnando 37 reti.