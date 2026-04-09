Juventus, avanti con Spalletti fino al 2028: il rinnovo è ad un passo

I fantasmi dell'esperienza negativa con l'Italia sembrano far parte del passato: Spalletti, con molta probabilità, rimarrà ancora alla guida dei bianconeri

Federico Grimaldi 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 14:04)

Forse questa volta ci siamo: salvo ulteriori scossoni, Luciano Spallettisarà ancora l’allenatore della Juventus. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che sui social ha riportato la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme: rinnovo fino al 2028 e piena fiducia anche sul mercato. L’ex tecnico del Napoli è arrivato a Torino con il peso di un’esperienza recente complicata, ma in pochi mesi è riuscito a ricostruire un gruppo smarrito, restituendo solidità e identità sia dal punto di vista mentale che tecnico. Non era un compito semplice, soprattutto in un ambiente esigente come quello bianconero. Ora lo sguardo è rivolto al futuro: con Spalletti in panchina e un progetto chiaro, la Juventus punta a tornare competitiva ai massimi livelli. L’obiettivo è uno solo: riportare lo Scudetto a Torino.

Spalletti ha convinto la Juventus: è lui il futuro — Il futuro di Spalletti è bianconero: il tecnico ha ritrovato fiducia ed ora è pronto a guidare la Juventus fino al 2028. Chiellini non aveva dubbi: ha aspettato solo il momento giusto per dare il via libera. A convincere la dirigenza ci hanno pensato: il sorriso ritrovato, un gioco migliorato e la crescita di alcuni big, tra cui Yildiz. L'unico neo resta la punta: David ed Openda hanno deluso, mentre Vlahovic e Milik non hanno garantito stabilità dal punto di vista fisico. L'obiettivo del prossimo anno è trovare un numero 9 in grado di garantire quei gol per riportare la Juve in alto: Nunez è uno dei papabili, ma occhio alle sorprese.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Prima però c'è da concludere una stagione: andare in Champions rappresenterebbe un punto di svolta importante; gli introiti garantirebbero più flessibilità e maggiore appeal sul campo internazionale. Ma comunque vada, con o senza Champions, Spalletti rimarrà al timone della Juve: avrà anche la possibilità di svolgere la preparazione sin dall'inizio. La Juve ha deciso di svoltare - stavolta - definitivamente. La fiducia rinnovata a Spalletti è un dettaglio non da poco: restituisce affidabilità e progettualità; elementi necessari per ricostruire dalle fondamenta. E l'ex Napoli è l'uomo giusto per riaprire un ciclo. Per conferma chiedere ai partenopei.