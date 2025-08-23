Juventus-Parma, il pronostico di DDD: Tudor riparte dall’Allianz Stadium

Juventus-Parma, il pronostico della redazione di DDD su questo match valido per la prima giornata di Serie A. L'ultima volta è finito 4-0.

Gennaro Dimonte 23 agosto - 09:30

Finalmente si torna in campo e la prima giornata di Serie A propone match interessanti come quello tra Juventus e Parma. All'Allianz Stadium, domenica 24 agosto alle 20:45, si giocherà una sfida dal sapore sempre particolare. Dalla finale di Europa League a quella sfida di campionato che diventò il portafortuna per il ritorno allo Scudetto: qui il pronostico con relativa analisi della redazione di DDD.

Juventus-Parma, il momento delle due squadre — Un tutto sommato buon Mondiale per Club, tre vittorie e un pareggio in amichevole. Questo il bottino dei bianconeri tra match ufficiali giocati tra giugno e luglio e precampionato. L'uscita agli ottavi contro il Real Madrid nella competizione intercontinentale ha fatto il palo il 2-2 contro la Reggiana, poi il 2-1 a Dortmund, il 2-0 contro la Next Gen e l'1-2 maturato al Gewiss Stadium sull'Atalanta. Tante cose sono cambiate, a partire da giocatori come David, Joao Mario e il rientrante Bremer.

Crociati che invece hanno già giocato una partita ufficiale in Italia. Il 2-0 contro il Pescara in Coppa Italia allo stadio "Tardini" ha permesso ai ragazzi allenati dal giovanissimo Carlos Cuesta di passare al secondo turno della competizione. Un solo successo, contro la Pro Vercelli, nelle amichevoli disputate. Due pareggi con Maiorca (1-1) e Werder Brema (0-0), sconfitta invece per 2-1 contro l'Heidenheim.

Le probabili formazioni — Tudor che ovviamente confermerà il 3-4-2-1 visto recentemente, con Di Gregorio tra i pali supportati da Gatti, Bremer e Kalulu (in ballottaggio con Kelly). Joao Mario favorito su Nico Gonzalez per un posto da titolare, Cambiaso agirà dall'altra parte. In mediana ci saranno Locatelli e Thuram, trequarti presidiata da Conceicao e Yildiz dietro l'unica punta David.

Più classico 3-5-2 per Cuesta, con Circati, Ndiaye e Valenti a protezione di Suzuki. Bernabè sarà il fulcro del gioco del Parma, con Keita e Ordonez mezzali e la coppia Delprato-Valeri sulle fasce. Benedyczak sarà il compagno di reparto di Pellegrino davanti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. Allenatore: Igor Tudor;

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Ndiaye, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

Juventus-Parma, il pronostico di DDD — Volendo andare a considerare i valori in campo, sicuramente i bianconeri sono favoriti per questa sfida in programma all'Allianz Stadium. Tuttavia le prime giornate di Serie A e il caldo di agosto potrebbero pesantemente condizionare l'esito di questo tipo di match. L'ultimo precedente tra le due squadre nella giornata inaugurale dice 4-0 per la Juventus, sarà di nuovo così? In tal caso la quota su questo tipo di risultato esatto è 17.00.

PRONOSTICO: 1+OVER 2.5