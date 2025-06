Juventus, Tudor: “Contento per la partita, sul finale ho anche chiesto di rallentare”

Tudor analizza la partita vinta dalla Juventus contro l'Al-Ain, il risultato tondo fa felice l'allenatore bianconero.

Lorenzo Maria Napolitano 19 giugno - 11:24

La Juventus ha vinto la sua prima partita del Mondiale per Club contro l'Al-Ain. Dopo il pareggio dell'Inter, i bianconeri danno un forte segnale alla competizione: le italiane ci sono, sono pronte, forti e daranno del filo da torcere. Ai fini del risultato sono state decisive le reti di Randal Kolo Muani, Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz, che ha deciso di essere la stella più luminosa della Juventus anche in questo evento negli Stati Uniti. Con questa vittoria, i bianconeri si portano in testa al girone e superano anche il Manchester City, che ieri pomeriggio ha battuto 2-0 il Wydad Casablanca.

Al termine della partita, ha commentato il risultato anche Igor Tudor, colui che dopo la gestione di Motta sta provando a costruire un progetto solido e vincente. E questo Mondiale per Club, dato il confronto con le squadre più forti del mondo, è sicuramente un banco di prova importante per costruire delle gerarchie su cui fondare la prossima stagione. Di seguito, vi proponiamo le parole di Tudor.

Le dichiarazioni di Igor Tudor — Ai microfoni di Dazn, Tudor ha parlato della prestazione della Juventus e del suo modo di giocare, spendendo anche qualche parola per Conceiçao e Gatti: "Sono contento per la partita, loro all'inizio hanno spinto ma abbiamo risposto nel modo giusto. Il nostro è un buon risultato, ci dà fiducia, è un bell'inizio. Siamo andati molto forte, nel secondo tempo ho detto anche di abbassare un po' il ritmo con questo caldo, di provare a gestire un po' di più. Lì potevamo far meglio, ma è un risultato importante, perché questa squadra ha delle qualità, giocatori interessanti. Se stiamo meglio fisicamente? Noi giochiamo in questo modo, proviamo ad andare in avanti, poi non è neanche facile gestire questa cosa, di frenare un po' alla fine, perché loro sono abituati a dare palla in avanti, però va bene".

Una delle prestazioni più positive, inoltre, è arrivata proprio dal figlio d'arte Conceiçao. La sua doppietta è stata preziosa per arrotondare il risultato, ma ha soltanto arricchito una prestazione da giocatore di livello assoluto. Su di lui Tudor ha detto: "Lui sta molto bene, come Kolo Muani, sono giocatori che stanno bene. Sono contento anche per Gattone, per Koop, un po' di minutaggio che devono mettere dopo una lunga pausa. Gatti per noi è importante nei calci piazzati, soprattutto in posizione centrale, dove di solito ci sta un attaccante tosto. Lì è importante farsi sentire".