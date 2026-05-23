La stagione di Serie A è in procinto di chiudersi ma ai piani alti tutto è ancora da scrivere, in ottica Champions League. Il crollo con la Fiorentina ha messo la Juventus in una posizione complicatissima e solo un 'domino' collettivo potrebbe portarla al quarto posto, oltre che una vittoria obbligatoria in casa del Torino nell'attesissimo Derby della Mole, al quale però difficilmente prenderà parte Kenan Yildiz in seguito ad un problema al polpaccio che potrebbe realmente aver concluso in anticipo la sua stagione.

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Lo stop per infortunio e il peso della tendinopatia

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il talento turco della Juventus avrebbe accusato un fastidio piuttosto serio al polpaccio in allenamento, che dovrebbe tenerlo fuori addirittura per, confermando laanticipata del suo campionato. Yildiz non sarebbe a rischio, nel quale parteciperà con la casacca delladi Vincenzo Montella, ma la sua assenza si rivela certamentein vista di una sfida cosi delicata come il Derby di Torino.

Il giocatore, inoltre, è alle prese da diversi mesi con un fastidiosissimo problema al ginocchio sinistro legato ad una tendinopatia rotulea, un'infiammazione che interessa il tendine sotto la rotula. Nell'ultimo periodo aveva stretto i denti per non lasciare soli i compagni nel momento decisivo della stagione, ma le sue prove in campo ne hanno risentito. Yildiz infatti non ha potuto sostenere tutti i carichi di lavoro con la squadra, allenandosi parzialmente in molteplici sedute per permettere il riassorbimento dell'infiammazione.

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Una stagione tra luci ed ombre

Seppur spesso non al meglio della condizione, Yildiz ha collezionato in stagionein 47 presenze, considerando tutte le competizioni, rientrando nella sua migliore annatacondita anche da gol pesantissimi. Tuttavia, anche per un talento come lui, lenon mancano e derivano principalmente dal suo digiuno di gol, che prosegue addirittura dalnel pareggio interno con il

COMO, ITALIA - 19 OTTOBRE 2025: Kenan Yildiz durante la gara di Serie A tra Como e Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Gli indisponibili verso il Derby

La, oltre a Kenan Yildiz, dovrà fare a meno anche di un elemento fondamentale comepere anche le condizioni di, non ancora al meglio, sono sotto la. In casainvece, Roberto D'Aversa dovrà fare a meno diper infortunio, mentre è da valutare. Per squalifica, nei granata non ci sarà

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