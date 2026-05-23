L'ennesimo stop fisico della stagione priva Luciano Spalletti del suo uomo chiave nell'ultima sfida di campionato: in palio c'è la Champions
Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi
La stagione di Serie A è in procinto di chiudersi ma ai piani alti tutto è ancora da scrivere, in ottica Champions League. Il crollo con la Fiorentina ha messo la Juventus in una posizione complicatissima e solo un 'domino' collettivo potrebbe portarla al quarto posto, oltre che una vittoria obbligatoria in casa del Torino nell'attesissimo Derby della Mole, al quale però difficilmente prenderà parte Kenan Yildiz in seguito ad un problema al polpaccio che potrebbe realmente aver concluso in anticipo la sua stagione.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING CONSULTANDO IL PALINSESTO DI BET365
Lo stop per infortunio e il peso della tendinopatiaSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', il talento turco della Juventus avrebbe accusato un fastidio piuttosto serio al polpaccio in allenamento, che dovrebbe tenerlo fuori addirittura per 2-3 settimane, confermando la chiusura anticipata del suo campionato. Yildiz non sarebbe a rischio Mondiale, nel quale parteciperà con la casacca della Turchia di Vincenzo Montella, ma la sua assenza si rivela certamente pesante in vista di una sfida cosi delicata come il Derby di Torino.
Il giocatore, inoltre, è alle prese da diversi mesi con un fastidiosissimo problema al ginocchio sinistro legato ad una tendinopatia rotulea, un'infiammazione che interessa il tendine sotto la rotula. Nell'ultimo periodo aveva stretto i denti per non lasciare soli i compagni nel momento decisivo della stagione, ma le sue prove in campo ne hanno risentito. Yildiz infatti non ha potuto sostenere tutti i carichi di lavoro con la squadra, allenandosi parzialmente in molteplici sedute per permettere il riassorbimento dell'infiammazione.
Caricamento post Instagram...
Una stagione tra luci ed ombreSeppur spesso non al meglio della condizione, Yildiz ha collezionato in stagione 11 gol e 10 assist in 47 presenze, considerando tutte le competizioni, rientrando nella sua migliore annata realizzativa condita anche da gol pesantissimi. Tuttavia, anche per un talento come lui, le critiche non mancano e derivano principalmente dal suo digiuno di gol, che prosegue addirittura dal 21 marzo nel pareggio interno con il Sassuolo.
Gli indisponibili verso il DerbyLa Juventus, oltre a Kenan Yildiz, dovrà fare a meno anche di un elemento fondamentale come Gleison Bremer per squalifica e anche le condizioni di Khephren Thuram, non ancora al meglio, sono sotto la lente. In casa Torino invece, Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di Anjorin e Aboukhal per infortunio, mentre è da valutare Ismajli. Per squalifica, nei granata non ci sarà Maripan.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING CONSULTANDO IL PALINSESTO DI BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA