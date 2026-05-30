Christian Kabasele continuerà la propria avventura con l'Udinese almeno fino al 2027. Il difensore belga ha commentato con grande soddisfazione il rinnovo del contratto, spiegando come il prolungamento non fosse affatto scontato all'inizio della stagione. Dopo mesi vissuti da protagonista e una delle annate più positive degli ultimi anni della sua carriera, il centrale bianconero ha raccontato tutta la propria felicità per la conferma arrivata dal club friulano.

"Sono molto contento del rinnovo perché non era scontato a inizio stagione", ha spiegato Kabasele. "Ho fatto il mio lavoro come sempre e questo prolungamento arriva dopo un'ottima stagione portata a termine con la squadra". Il difensore ha poi aggiunto: "Tutti questi elementi mi rendono molto contento e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione con l'Udinese". Parole che confermano il forte legame costruito con l'ambiente bianconero e la voglia di continuare a essere un punto di riferimento all'interno della squadra.

Dopo un inizio di campionato complicato, Kabasele è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio diventando uno degli uomini più affidabili della retroguardia friulana. Una crescita che il difensore ha voluto sottolineare anche nelle sue dichiarazioni, ricordando quanto questa stagione sia stata importante soprattutto dal punto di vista personale.

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UDINE, ITALIA - 25 MAGGIO: Veduta generale dell'interno dello stadio prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Udinese e Fiorentina allo Stadio Friuli il 25 maggio 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

“Trenta partite non le giocavo da dieci anni”

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento del centrale belga riguarda proprio il numero di presenze accumulate durante l'ultima stagione. Kabasele ha infatti ritrovato continuità come non accadeva da moltissimo tempo, riuscendo a disputare un campionato da assoluto protagonista.

"C'è tanta soddisfazione", ha raccontato il difensore. "Ho iniziato le prime gare in panchina ma dopo l'infortunio di Kristensen ho cominciato a giocare con maggiore continuità e fornendo buone prestazioni". Poi la frase che fotografa meglio il suo momento personale: "A livello personale 30 partite non le giocavo da forse 10 anni". Kabasele ha inoltre ricordato il proprio percorso internazionale aggiungendo: "Ho avuto questa opportunità per dimostrare di essere un giocatore di buon livello che ha avuto la possibilità di giocare in Premier League e in Nazionale, nella quale spero di tornare".

La stagione appena conclusa gli ha infatti permesso di ritrovare continuità, fiducia e centralità all'interno del progetto tecnico dell'Udinese. Aspetti che hanno convinto il club a puntare ancora su di lui per il futuro. Il rinnovo rappresenta quindi il naturale riconoscimento di un'annata molto positiva sia dal punto di vista individuale sia per il contributo offerto alla squadra.

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Il legame con Udine e con i tifosi bianconeri

Nel finale delle sue dichiarazioni Kabasele ha voluto dedicare parole molto importanti alla città e ai tifosi dell'Udinese, sottolineando quanto il rapporto costruito negli ultimi anni abbia inciso sulla scelta di proseguire la propria esperienza in Friuli.

"Mi ha fatto tanto piacere sentire anche nei momenti difficili l'amore dei tifosi", ha spiegato il centrale belga. "I giocatori passano ma loro restano". Kabasele ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora di rivederli per dargli ulteriori soddisfazioni". Parole che raccontano bene il rapporto creatosi tra il difensore e l'ambiente bianconero.

Molto significativo anche il passaggio dedicato alla città di Udine: "A Udine è facile stare bene", ha raccontato. "È una piccola città e sentiamo l'amore del Friuli. Questo per me è molto importante". Infine la chiusura che ha fatto sorridere tanti tifosi friulani: "Abbiamo incontrato tante persone con grande cuore e adesso siamo un po' friulani. Spero di continuare ancora a lungo qua". Un messaggio che conferma quanto il rinnovo sia nato non soltanto da motivazioni sportive, ma anche da un forte senso di appartenenza costruito nel tempo.

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