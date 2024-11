Fiorentina, Kean: “Qui la gente ci tiene al calcio”

Moise Kean ha iniziato la stagione con la Fiorentina come meglio non poteva. Dodici gol in quindici partite tra campionato e coppa, secondo posto in Serie dietro al Napoli e quel senso della porta che sembrava mancare a questo ragazzo. Giocate impressionanti, marcature in qualsiasi modo e personalità da vendere per il classe 2000 che doveva scrollarsi di dosso tutta la pressione di quando era alla Juventus. Ora la convocazione stabile in Nazionale e una continuità impressionante per il 24enne in un campionato semplice difficile come la Serie A. Al TG1 sera, ha spiegato come si trova a Firenze e come passa il tempo libero.