Dove vedere Aston Villa-Juventus in diretta tv e in streaming gratis, match valido per la quinta giornata di Champions League.

Gennaro Dimonte 27 novembre - 08:35

Mercoledì di Champions League che vedrà due italiane protagoniste, tra cui la Juventus. A Villa Park, i ragazzi di Thiago Motta affronteranno l'Aston Villa nella quinta giornata già decisiva per restare nelle prime ventiquattro e tentare l'assalto alle prime otto. Appuntamento alle 21:00 a Birmingham in un match molto complicato per diversi motivi in casa bianconera.

Qui Aston Villa — Momento di forma decisamente negativo per i Villans dopo l'inizio scoppiettante tra Premier League e Champions. I ragazzi allenati da Unai Emery non vincono da ben sette match e hanno conquistato solo due punti in campionato, contro Bournemouth e Crystal Palace. Con il Bologna l'ultima vittoria, a Villa Park, il 22 ottobre. Stadio di casa in cui i Leoni sicuramente si esprimono al meglio. Nove i punti conquistati finora in questa competizione, sconfitta a Brugge nella quarta giornata dopo tre vittorie consecutive. Assenti Amadou Onana e Jacob Ramsey per infortunio.

Qui Juventus — Situazione di emergenza in casa bianconera in vista di questo match importante per la classifica. Ben otto gli infortunati nella rosa allenata da Thiago Motta. Spicca l'assenza di Dusan Vlahovic che costringerà il tecnico a ridisegnare l'attacco così come fatto contro il Milan a San Siro. Non ci sarà neanche Weston McKennie insieme alle defezioni già note di Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Gleison Bremer, Juan Cabal e Arek Milik. Juventus ancora imbattuta in campionato ma già sconfitta in Champions contro lo Stoccarda all'Allianz Stadium.

Dove vedere Aston Villa-Juventus in diretta tv e in streaming gratis? — ASTON VILLA-JUVENTUS IN DIRETTA TV - Il match della quinta giornata tra Aston Villa e Juventus, in programma alle 21:00 presso il Villa Park di Birmingham, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per guardare la sfida di Champions League basterà avere una Smart Tv e scaricare l'App di Amazon Prime. La stessa modalità è possibile con l'Amazon Fire Stick collegata alla Tv.